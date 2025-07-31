新義安細B集團｜4男1女今日提堂　分別被控串謀洗黑錢及詐騙

黑社會新義安頭目「細B」及其操控的犯罪集團，共82人被捕，調查指該集團以信託服務公司清洗黑錢約400億元，又利用公司向銀行訛稱在外海石油貿易，騙取銀行巨額貸款。警方今日（31日）表示，兩名39歲及29歲被捕男子分別被暫控4項及一項「串謀洗黑錢」罪。另外兩男一女被捕人，年齡介乎30歲至54歲，則各被暫控一項「串謀詐騙」罪，案件已於今日（31日）下午在東區裁判法院提堂。其餘被捕人已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。據知，細B獲准保釋候查，其表妹則被落案起訴。



警方前日（29日）展開代號「伏箭」大規模反黑行動，拘捕82人包括新義安「細B」。（黃偉民攝）

警調查兩年昨收網 拘捕82人

警方昨日（30日）召開記者會時形容，有關黑社會於過去兩年間日益壯大，除了參與港九新界傳統的犯罪活動，包括黃賭毒、非法放債、詐騙以及其他暴力事件以牟取暴利，更巧妙利其家人、朋友及黨羽，透過不同方法作有規模及非常精密的洗黑錢，當中包括利用一個信託服務公司持續洗黑錢約400億元，及一間表面上合法的進口貿易生意業務，詐騙銀行貸款10.6億元。

有組織罪案及三合會調查科總警司關競斌指，該名犯罪集團頭目，名義上沒有任何資產或銀行戶口，亦沒有申報任何收入或交稅。但他委託家人、朋友、門生同黨保管及洗黑錢，從而擁有及操控財產，包括超過1億港元購入的豪宅物業、名貴汽車、洋酒、手錶及從其他銀行交易及金融網絡的黑錢。

警方突擊搜查全港多個地方。（警方提供）

有組織罪案及三合會調查科聯同財富情報及調查科及商業罪案調查科，組成一個跨部門專責小組，於過去兩年進行情報蒐集。前日（29日）時機成熟，展開代號名為「伏箭」的拘捕行動，對港九新界多間公司及個人住址展開突擊搜查，以涉嫌「洗黑錢」及「串謀詐騙」罪拘捕共82人，分別為55男27女，全部持香港身分證，年齡介乎19至78歲。

其中一名44歲男子為洗黑錢集團的首腦，消息指即為「細B」，當中亦包括骨幹成員，其家人及黨羽。行動中，警方共凍結11.3億港元，並檢獲約共826萬港元現金以及價值超過700萬的證物，包括超過1,100枝名酒、多隻名貴手錶、首飾、手袋、金器、大量銀行文件等等。

警方相信，已成功重創及瓦解一個三合會集團。警方重申，絕對不容許任何非法、暴力或三合會活動。警方會繼續以情報主導方法，大力打擊相關犯罪行為。