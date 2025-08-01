旺角奪命火︱單位嚴重熏黑堆滿雜物　櫃邊貼男子與小童溫馨合照

旺角洗衣街111至121號建煌華廈昨晚（7月31日）發生奪命火災，單位內4人當中，僅75歲姓區女住戶獲救，其80歲姓李男友、52歲姓陳兒子和6歲曾外孫不治。死傷者的一名家人今午（8月1日）5時許返回單位收拾，其間有警員到場向他了解事件。現場所見單位嚴重熏黑，屋內堆滿雜物，其中一個櫃的旁邊貼有一張男子與男童的溫馨合照。



旺角洗衣街建煌華廈3死奪命火警，起火單位堆滿雜物，屋內嚴重熏黑。（梁偉權攝）

起火單位大門上貼有「福」字揮春，門的右上方及門邊熏黑。死傷者家人打開大門後，見到屋內放有一個神櫃，旁邊有一隻被燒至焦黑的招財貓擺設，門邊堆有多個袋和背囊，單位均堆滿雜物，留下的通道只夠一人經過。屋內亦嚴重熏黑，到場的家人只能以手機電筒照明。

旺角洗衣街建煌華廈3死奪命火警，起火單位堆滿雜物，屋內嚴重熏黑，死傷者的家人到場執拾時，只能以手機電筒照明。（梁偉權攝）

涉事單位近牆的位置放有多個櫃，較接近大門的一個櫃頂放有數個圓罐，另一個櫃其中一格放有兩個杯麵，屋內其餘絕大多數物品均已燒至難以辨認。但其中一個櫃的旁邊，一張溫馨照片仍然清晰可見，相上印有昂坪360的標誌和「新年快樂」，相中戴眼鏡男子與身旁男童展露微笑合照。

旺角洗衣街建煌華廈3死奪命火警，起火單位堆滿雜物，屋內嚴重熏黑，其中一個櫃上貼有一名男子與一名男童的合照。（梁偉權攝）

警方於昨晚11時13分接獲多人報案，指旺角洗衣街111至121號冒出濃煙，懷疑發生火警。消防接報到場，將位於上址一個單位近窗邊的75歲區姓女子救出，並在廁房發現80歲李姓男子，以及在廁所發現52歲陳姓男子和6歲男童，隨即亦救出他們，由救護員送院。消防其後將火救熄。事件中有約20男28女由人員協助疏散到安全位置。

旺角洗衣街建煌華廈3死奪命火警，起火單位堆滿雜物，屋內嚴重熏黑，大部分物品已燒至難以辨認，只見到其中一個櫃內放有兩個杯麵，近大門位置則放有神櫃和一隻被燒至焦黑的招財貓擺設。（梁偉權攝）

旺角洗衣街建煌華廈3死奪命火警，死傷者的一名家人在火警翌日返回單位執拾。（梁偉權攝）

3名男傷者昏迷被送往廣華醫院治理，其後被證實死亡，死因有待驗屍後確定。歐婦清醒被送往伊利沙伯醫院治理。消防亦在該單位内發現兩具貓屍，由相關機構撿走。

旺角洗衣街建煌華廈7月31日有單位起火，消防到場灌救。（李家傑攝）

消息稱，4名死傷者同住上址一個相連單位，大約1000呎單位，有一個客廳，四間房，一個廚房及兩個浴室。75歲區姓老婦與80歲李姓老翁交往並同居上址逾30年。52歲陳姓男死者為區婦的其中一名兒子；6歲男童為區婦另一名兒子的外孫。換言之，區婦的男友、兒子和曾外孫今次一同葬身火海。

▼消防員救援情況▼



男童昏迷送院。（李家傑攝）

消防處表示，經初步調查後，排除火警由涉事單位內的冷氣機或風扇引致，起火原因與單位內的燈具有關。最終結果有待政府化驗所完成化驗後確定，事件並無可疑。

▼警方由起火單位檢走證物▼



探員在起火單位調查後，檢走多件證物並用透明膠袋及白色盒裝載離開。（翁鈺輝攝）

探員在起火單位調查後，檢走多件證物並用透明膠袋及白色盒裝載離開。（翁鈺輝攝）