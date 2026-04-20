宏福苑上樓｜宏仁閣長者獨自早3日到場了解：唔返去望一眼唔甘心

大埔宏福苑受災的7座大廈居民，今日（20日）起至可以分批上樓執拾物品，首批開放宏新閣。今日的宏福苑，除了宏新閣居民，亦有不少其他樓宇的居民提前到場了解流程。3日後上樓的宏仁閣居民李伯因屆時僅一人上樓，冀提前熟悉流程，避免浪費時間，另有下周執拾的居民特意從屯門過來，冀觀望情況。



早上約8時半，大埔宏福苑首批上樓的宏新閣居民，乘坐接駁巴士抵達廣福社區會堂登記中心登記，當中不少人拖着行李篋。（湯致遠攝）

早上約8時半，大埔宏福苑首批上樓的宏新閣居民，在社署職員陪同下，抵達廣福社區會堂登記中心登記。（湯致遠攝）

宏仁閣住戶李伯伯將於4月23日上樓，今日提前到場了解流程及安排，被問及會否擔心爬上去非常辛苦，他表示「我都唔知、預計唔到」，但「住咗30幾年，點都有感情，唔返去望一眼唔甘心」。（湯致遠攝）

原住於宏仁閣的李伯伯表示，周四（23日）將上樓，今日提前到場冀了解流程及安排，以便當日部署。惟當局拒絕讓非宏新閣的居民進入社區會堂。

嘆坊間支援突取消

他和太太住20多樓，因太太身體不適，屆時將自己一人爬20多層樓上去執拾。本想尋求非牟利機構幫助，惟現時坊間取消大部份支援，包括義工及外骨骼輔助設備等。

相片中單位已total loss 辛苦也要「爬上去」：都有感情

被問及會否擔心爬上去非常辛苦，他表示「我都唔知、預計唔到」，但「住咗30幾年，點都有感情，唔返去望一眼唔甘心」，預計無法拿太多物品，「想拎返樓契、保險單、（約30萬）的現金及首飾等」，又稱從社工提供的相片中看到單位已燒到「total loss」，希望沒有失竊。

他指事故後曾在醫院住院約10多天，需接受心理輔導等治療，上樓當日原本需要覆診，因無法修改上樓日期，只好推遲覆診日。

李先生又指，僅安排3小時上樓對居民不公，「我宜家返屋企都要咁卑微，好似向佢乞求，呢個係咩世界？到時你可以香港邊條法例趕我走？嗰間屋係我嘅，我係咪無權逗留？」

今年68歲的關先生下周上樓，今日特意從屯門過來觀望樓層。（湯致遠攝）

屯門「回來」觀察 下周上樓68歲居民：努力在家中運動預備行樓梯

今年68歲的關先生下周上樓，今日特意從屯門過來觀望樓層。他指屋企位於31樓頂樓，屆時將有4人上樓，現時正努力在家中做運動，預備當日行樓梯。