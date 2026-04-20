宏福苑宏新閣居民今上樓78戶登記 卓永興：視情況可上落多於一次
撰文：林子慰
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宏福苑7幢樓宇居民今日（20日）起可分批返回單位執拾，首三日先讓宏新閣居民「回家」執拾物品，為時三小時，有需要的話可在時限內上落多於一次。
政務司副司長卓永興與保安局局長鄧炳強、房屋局局長何永賢、民政及青年事務局局長麥美娟視察上樓安排準備後見傳媒稱，今日有78戶宏新閣居民登記上樓，重申政府高度重視宏福苑居民上樓。
卓永興指，政府為上樓居民提供裝備，包括頭盔、口罩等，亦全程會有警務處或民安隊人員陪同，每棟大廈均有警務人員駐守。卓永興指，上樓安排作出了調整，包括容許多於一次上樓、於每層電表房加設臨時廁所，免居民要上落樓去廁所等。
卓永興指，政府高度重視宏福苑居民上樓。官員先到廣福社區會堂視察登記中心，了解登記及領取物資流程；再到了宏新閣，視察人手安排；他們亦到了聯合指揮中心，視察詢問處。
卓永興指，政府出動超過1000名人員，包括500名來自警務處、消防處、民安隊及醫療輔助隊人員，另有260名民政事務處人員、150名社會福利署人員、40名房屋局人員及數十名來自其他部門的人員。
宏福苑7座大廈居民，今日起至下月4日獲安排分批返回單位執拾物品。首批上樓的是宏新閣居民，當局在廣福社區會堂設登記，核實上樓居民身份，會堂設置大型藍色帳篷，供居民輪候和休息。
政府應急隊人員及關愛隊成員早上7時許已到場準備，宏福苑附近多條馬路已封閉，只容許授權車輛出入。為方便居民往返，政府安排免費接駁巴士，由上午8時15分開始，每15分鐘一班，接載居民往返宏福苑及大埔墟港鐵站。
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