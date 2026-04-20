宏福苑宏新閣居民今上樓78戶登記　卓永興：視情況可上落多於一次

宏福苑7幢樓宇居民今日（20日）起可分批返回單位執拾，首三日先讓宏新閣居民「回家」執拾物品，為時三小時，有需要的話可在時限內上落多於一次。



政務司副司長卓永興與保安局局長鄧炳強、房屋局局長何永賢、民政及青年事務局局長麥美娟視察上樓安排準備後見傳媒稱，今日有78戶宏新閣居民登記上樓，重申政府高度重視宏福苑居民上樓。



卓永興指，政府為上樓居民提供裝備，包括頭盔、口罩等，亦全程會有警務處或民安隊人員陪同，每棟大廈均有警務人員駐守。卓永興指，上樓安排作出了調整，包括容許多於一次上樓、於每層電表房加設臨時廁所，免居民要上落樓去廁所等。



宏福苑7幢樓宇居民4月20日起可分批返回單位執拾，首三日先讓宏新閣居民「回家」執拾物品，早上9時許，有戴上安全帽的人士步向宏新閣方向。（林子慰攝）

卓永興指，政府高度重視宏福苑居民上樓。官員先到廣福社區會堂視察登記中心，了解登記及領取物資流程；再到了宏新閣，視察人手安排；他們亦到了聯合指揮中心，視察詢問處。

卓永興指，政府出動超過1000名人員，包括500名來自警務處、消防處、民安隊及醫療輔助隊人員，另有260名民政事務處人員、150名社會福利署人員、40名房屋局人員及數十名來自其他部門的人員。

宏福苑7座大廈居民，今日起至下月4日獲安排分批返回單位執拾物品。首批上樓的是宏新閣居民，當局在廣福社區會堂設登記，核實上樓居民身份，會堂設置大型藍色帳篷，供居民輪候和休息。

政府應急隊人員及關愛隊成員早上7時許已到場準備，宏福苑附近多條馬路已封閉，只容許授權車輛出入。為方便居民往返，政府安排免費接駁巴士，由上午8時15分開始，每15分鐘一班，接載居民往返宏福苑及大埔墟港鐵站。

▼4月18日 廣福社區會堂外已設置帳篷▼



記者4月18日傍晚到宏福苑視察，可見廣福社區會堂、廣佑樓對出空地及廣福邨平台已分別設置帳篷及指揮中心。（梁偉權攝）

記者4月18日傍晚到宏福苑視察，可見廣福社區會堂、廣佑樓對出空地及廣福邨平台已分別設置帳篷及指揮中心。（梁偉權攝）

記者4月18日傍晚到宏福苑視察，可見廣福社區會堂、廣佑樓對出空地及廣福邨平台已分別設置帳篷及指揮中心。（梁偉權攝）

+ 2

▼3月27日 政府展示宏福苑部分單位災後內部情況▼



+ 16

宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

▼2026年2月21日 宏福苑拆除半數棚架▼



+ 8

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼



+ 2

▼2025年11月26日 正進行大維修的大埔宏福苑起火▼

