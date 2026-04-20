宏福苑｜隔5月終回家　面目全非心情複雜　居民：掘嘢有灰走出嚟

大埔宏福苑宏新閣居民今（20日）起可以分批上樓執拾物品，約早上11時，陸續有居民收拾完畢離開。住低層的居民鍾先生表示，約7至10分鐘走完樓梯，再花了約兩小時執拾，認為上樓情況較想像中好，「無想像中焗，有通風」，「樓梯欄杆都仲實淨」。



另一位居民黃先生指，落樓時臉上帶灰，他指「掘嘢嗰陣會有灰走出嚟」，上樓時感到心情複雜。據居民提供的單位內部照片，單位多數物品都燒到變灰，廚房牆身有大片瓷磚掉落，屋內不少物品都燒到只剩支架，連同灰燼散落一地，單位內寸步難行。



宏新閣居民今日上樓後拍攝的單位相片，該單位全屋燒毀嚴重。（居民提供）

宏新閣居民今日上樓後拍攝的單位相片，該單位全屋燒毀嚴重。（居民提供）

宏新閣居民今日上樓後拍攝的單位相片，該單位全屋燒毀嚴重。（居民提供相片）

上樓沒想像般焗 居民：啲窗都爛晒，都通風

鍾先生與親友一行4人今早到場收拾，他表示上樓情況較想像中好，「樓梯黑晒，但比想像中好，原本以為好焗好熱，（結果）啲窗都爛晒，都通風，行同呼吸都ok」，又稱樓梯被打掃得很乾淨，欄杆亦很結實。

鍾先生表示，上樓情況較想像中好。（湯致遠攝）

鍾先生表示，上樓情況較想像中好。（湯致遠攝）

看見有鄰居單位燒到「成個灰晒」

鍾又指，家中損毀得不算嚴重，三小時足以執拾，不過單位地面被石屎水覆蓋，部分家具亦遭殃，估計與當時救火時射水有關。他看見有鄰居的單位燒到「成個灰晒」，估計較難於3小時內找到想要的物品。

鍾先生又表示，原本預計單位裏會「好臭、好多蟲」，但上去發現衛生問題不算嚴重，沒有嚴重異味，以及僅看見一兩隻蟲。

住7樓的居民黃先生落樓時面色沉重，他表示單位多數物品都燒到變灰，上樓時感到心情複雜。（林子慰攝）

另一位住7樓的居民黃先生指，單位多數物品都燒到變灰，上樓時感到心情複雜。他落樓時臉上帶灰，「掘嘢果陣會有灰走出嚟」，是次主要收拾私人物品。