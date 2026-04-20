宏福苑｜隔5月終回家 面目全非心情複雜 居民：掘嘢有灰走出嚟
撰文：林子慰
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大埔宏福苑宏新閣居民今（20日）起可以分批上樓執拾物品，約早上11時，陸續有居民收拾完畢離開。住低層的居民鍾先生表示，約7至10分鐘走完樓梯，再花了約兩小時執拾，認為上樓情況較想像中好，「無想像中焗，有通風」，「樓梯欄杆都仲實淨」。
另一位居民黃先生指，落樓時臉上帶灰，他指「掘嘢嗰陣會有灰走出嚟」，上樓時感到心情複雜。據居民提供的單位內部照片，單位多數物品都燒到變灰，廚房牆身有大片瓷磚掉落，屋內不少物品都燒到只剩支架，連同灰燼散落一地，單位內寸步難行。
上樓沒想像般焗 居民：啲窗都爛晒，都通風
鍾先生與親友一行4人今早到場收拾，他表示上樓情況較想像中好，「樓梯黑晒，但比想像中好，原本以為好焗好熱，（結果）啲窗都爛晒，都通風，行同呼吸都ok」，又稱樓梯被打掃得很乾淨，欄杆亦很結實。
看見有鄰居單位燒到「成個灰晒」
鍾又指，家中損毀得不算嚴重，三小時足以執拾，不過單位地面被石屎水覆蓋，部分家具亦遭殃，估計與當時救火時射水有關。他看見有鄰居的單位燒到「成個灰晒」，估計較難於3小時內找到想要的物品。
鍾先生又表示，原本預計單位裏會「好臭、好多蟲」，但上去發現衛生問題不算嚴重，沒有嚴重異味，以及僅看見一兩隻蟲。
另一位住7樓的居民黃先生指，單位多數物品都燒到變灰，上樓時感到心情複雜。他落樓時臉上帶灰，「掘嘢果陣會有灰走出嚟」，是次主要收拾私人物品。
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