是回家也是告別！宏新閣居民取回掛畫與結婚書　喚喚罹難愛貓名字

大埔宏福苑7座大廈居民今日（20日）起至可分批上樓執拾物品，首批開放宏新閣。居民鍾先生表示，因單位焚毀不算嚴重，故多數重點物品都可取回，包括電腦、跟了自己很多年的掛畫及結婚證書等。鍾先生稱，一家人的愛貓在火災中離世，當局在事件後尋回遺骸，上樓後特意到貓貓平時休息的地方叫了它的名字，冀與其好好告別。



鍾先生表示，上樓情況較想像中好。（湯致遠攝）

鍾先生表示，約用了兩小時在單位收拾，因單位燒毀情況不嚴重，較易尋回想要的物件，包括結婚證書、兩幅掛畫及電腦等。

電腦存有兒子幼時相片 成功尋回但未知能否開機

他表示，沒有收拾大型家具，「多數都爛晒、比石屎水浸咗，我地都唔想要」，但電腦中載有不少兒子幼時相片，故特意尋回，不過尚未知能否開機。

鍾先生表示，上樓情況較想像中好。（湯致遠攝）

兩幅陪伴多年掛畫幾完好無缺 鍾先生：或係幅畫保佑咗我屋企

他又展示兩幅家中的掛畫，一幅於西藏購買，另一幅風景畫則已隨他搬屋兩次，兩幅畫作幾近完好無缺，鍾先生稱或「係畫保佑咗我屋企」。不過，鍾先生亦遺憾無取回心儀的遊戲機，他表示「遊戲機已浸晒石灰水，開唔到」。

「好好告別」！特意到貓貓休息地方叫叫牠的名字

他們一家人的愛貓在火災中離世，當局在事件後尋回遺骸。鍾先生表示，上樓後特意到貓貓平時休息的地方叫了牠的名字，冀與其好好告別。

對於之後長期安置的計劃，鍾表示「樓換樓」是最後選項，因換樓後需支付裝修費用，家庭未必能負擔相關開支。他認為直接拿現金是較可取方案，惟現時樓價越來越高，擔心政府正式收購比錢時，樓價會超出現時不少。