宏福苑｜江祥發稱已盡力　點名黃碧嬌、ICU劉嘉敏、侯華健親作供

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（20日）舉行第15場聽證會，去年11月26日大火發生時屋苑法團管理委員會（第12屆管理委員會）委員江祥發作供。江祥發哽咽稱今次火災是不可磨滅的烙印，每次經過宏福苑都很傷心。他又說，工程出現很多警號，曾再三提醒加強跟進，「我已做晒我要做嘅野」，但執法部門無履行職責，「如果早啲去做，呢個火災絕對可以避免，我已經盡我能力去做一切我可以做嘅事，只能講聲，我真係好無奈。」



江祥發最後又表示，希望部分「重要持份者」出席聽證會作供，點名前法團顧問、民建聯大埔區議員黃碧嬌、房屋局獨立審查組測量師劉嘉敏等，希望他們幫助委員會「將拼圖砌得完整啲 」。



宏福苑火災成立的獨立委員會4月20日的聽證會，由宏福苑業主立案法團前成員江祥發作供。（馬耀文攝）

前法團委員：火災留下不可磨滅的烙印

江祥發為宏仁閣604室居民，是被推翻的舊管委會及新管委會委員。他本身經營設計公司，對維修工程有所認識。委員會首席代表大律師杜淦堃在盤問尾聲問到江祥發有何補充，他表示，就火災感謝消防、救護、警方的協助，又指對有168人包括消防員何偉豪不幸罹難，深感難過與痛心。

江祥發哽咽指火災留下不可磨滅的烙印，他每次經過宏福苑都很傷心，每次見到街坊他都非常難過。他亦知道有不少街坊需要向心理或精神科醫生求診，包括其太太。

曾多次要求政府跟進情況 稱已盡力

就大維修問題，他認為其實早已有許多警號，但不少執法部門沒有履行職責。他曾發電郵再三提醒加強跟進，在中環華懋大廈三級火後亦希望勞工處、ICU跟進宏福苑情況，形容「做哂我要做嘅嘢」。

如果（部門）早啲去做，呢個火災絕對可以避免，我已經盡我能力去做一切我可以做嘅事，只能講聲，我真係好無奈。 江祥發

江祥發促請宏業董事侯華建出席聽證會作供。（資料圖片/陳萃屏攝）

江祥發：係咪法團有能力去做呢壇嘢？

江祥發亦認為政府要檢討大維修計劃，問「係咪法團有能力去做呢壇嘢？」稱40年樓齡的大廈，業主都一把年紀、或是退休人士，「顧問、承辦商都係一團伙，我哋作為完全無經驗業主，點可能處理到？」他又建議當局推出樓宇長遠保養計劃，「好似車定期保養，會行得好啲」，形容是雙嬴方案，「開頭做少少嘢，咁最後唔洗『剝皮』」。

江祥發又促請「重要持分者」出席聽證會，希望他們幫助委員會「將拼圖砌得完整啲 」，點名提及房屋局獨立審查組測量師劉嘉敏、民建聯大埔區議員黃碧嬌、宏業董事侯華建、鴻毅董事黃俠然、前法團主席鄧國權、陳球強等。