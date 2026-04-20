宏福苑｜宏新閣居民全屋燒毀　心痛意難平：無咗啲用錢買唔到嘅嘢

大埔宏福苑受災的7座大廈居民，今日（20日）起至5月4日可以分批上樓執拾物品，開放宏新閣，每戶可上樓3小時。災場內有人歡喜有人愁，有低層住戶重返災區，知道有親友單位僅部分損毀，屋內財物猶在，但自己的家卻全屋燒毀。他受訪時感嘆，所有大學紀念品及子女成長的珍貴照片全數付諸一炬，「無咗啲用錢買唔到嘅嘢」，面對未來的安置亦充滿迷惘。



大批宏新閣居民上樓執拾物品。（蔡正邦攝）

陳先生（化名）拍攝了單位的影片，可見全屋破瓦頹垣。他逐個房間檢查，「呢個係廚房」、「呢個係客廳」、「呢個係.....細房」、「呢度係廁所」、「呢個係主人房」，全屋無一件家具完好，大門鐵閘倒在地上，廁所的熱水爐只餘空殼。

他表示，自小在區內居住，約10年前購入宏新閣低層一個單位，與家人一同居住。他指，火災發生時，自己正在返工，太太亦有事外出，只剩下兒子一人在單位睡覺。他得知發生火警，立即打電話回家，因此兒子得以及時逃生。

陳先生指，自己的單位卻已被燒成灰，而同住宏新閣的親友的單位只是玄關及廚房被燒毀。陳先生表示，讀大學時的東西、自己及子女的照片等再也尋不回，「無咗啲用錢買唔到嘅嘢」，而兒子走火警時以為落街玩耍，只拿走玩具推車；至於親友上樓執拾仍然新淨的物品，「要有嘅嘢都有晒」。

至於未來的去向，陳先生指，他打算兌換現金。至於親友則選擇樓換樓，目標是錦上路等住宅，因希望盡快上樓重組家庭，但他感嘆不知已屆七旬的親友能否等到換樓一天。

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宏新閣居民上樓執拾物品，單位內有光。（蔡正邦攝）

3月27日，政府宣布宏福苑七廈居民可上樓執拾安排，並公開部份樓宇的下層單位結構損毀嚴重。(政府新聞處圖片)

記者4月18日傍晚到宏福苑視察，可見鄰近的廣福社區會堂、廣福邨平台及廣祐樓對出空地，已分別設置多個帳篷，作通道或指揮中心等用途。（梁偉權攝）

根據政府早前公布，每個單位最多可讓4名居民同時進入，不過部份單位因局部結構損毀被圍封，則只能有兩名居民進入；少部份單位因被大火燒毀而造成結構嚴重損毀，只能有一名居民進入。不計步行上落樓時間，居民最多可逗留3小時，每日分上、下時段上樓，上午時段為9時至下午1時，下午為2時半至6時半。

↓ 7幢大廈居民分批上樓時間表 ↓

4月20日至4月22日：宏新閣

4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣

4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣

5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣

政府會透過一戶一社工通知上樓日期，並協助預先登記資料、發放上樓須知，以及講述單位情況，如單位嚴重損毀，社工會向居民出示相片，讓居民有心理準備，包括會否考慮授權讓合適親友代勞。

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