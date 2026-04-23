宏福苑｜居民欲取相簿電視　重返40載家園嘆：感覺好似冇咗個親人

大埔宏福苑七幢受火災燒毀的樓宇，居民自本周一（20日）起獲安排分批上樓執拾，今日（23日）當局開放宏昌閣5個樓層及宏仁閣10個樓層。有宏仁閣居民今早帶著背囊重返舊居，面對居住逾40載的家園，他感嘆，對屋苑感情深厚，「感覺就好似冇咗個親人咁」，希望政府能作進一步安排，再次安排居民上樓。



張先生感嘆，失去家園「感覺就好似冇咗個親人咁」，盼望政府能再次安排上樓。（蔡正邦攝）

宏仁閣居民張先生今日在災後首次上樓，坦言未知4樓單位的情況，不過有朋友在外圍拍照，顯示單位應未受波及。他最希望能尋回充滿回憶的家庭相簿，以及貴重物品。由於單位在火災前剛完成裝修，期盼能救回電視等全新家電。面對家園被毀，他感到心痛：「但係咁多居民都經歷緊呢件事，我會務實啲去處理先，跟住一步一步嚟。」

張先生在宏仁閣居住逾40載，從小到大在這裏生活，因此對屋苑充滿感情，非常不捨：「感覺就好似冇咗個親人咁。」更想對相伴數十載的單位説聲多謝及再見。他表示，不只家中某個角落，「成個屋企都想睇多兩眼」，他希望政府能安排再次上樓。

↓ 7幢大廈居民分批上樓時間表 ↓

4月20日至4月22日：宏新閣

4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣

4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣

5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣

