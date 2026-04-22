宏福苑｜設處長指揮室、動用八鋼梯救火　消防副總長：印象未試過

大埔宏福苑大火獨立委員會周三（22日）舉行第17場聽證會，再有消防處人員作供。大火發生初期，消防處被質疑未派足夠人手及資源救火。消防處當日在總部設立「處長指揮室」，任指揮官的消防處副消防總長（機構策略）霍振明稱派往宏福苑的人手已較正常多，而且亦派出八把鋼梯，形容「印象中沒試過。」



任指揮官的消防處副消防總長（機構策略）霍振明稱派往宏福苑的人手已較正常多，而且亦派出八把鋼梯，形容「印象中沒試過。」（夏家朗攝）

任指揮官的消防處副消防總長（機構策略）霍振明稱派往宏福苑的人手已較正常多，而且亦派出八把鋼梯，形容「印象中沒試過。」（夏家朗攝）

消防處副消防總長（機構策略）霍振明表示，當日下午3時02分，將宏福苑大火升為三級火警，相隔18分鐘後、於3時20分成立處長指揮室，是自2017年檢討後，首次啟動處長指揮室。處長指揮室是當日最高級的指揮中心，主要協助處長監察現場情況，調配資源，將資訊發放消防及各部門，有需要增加前線資源。

霍解釋，在大火初期就設指揮室，是因收到大量求助，形容「一般三級火警唔會收到咁大量求助」，認為火警不尋常。

2026年4月22日，大埔宏福苑大火獨立委員會舉行第17場聽證會，消防處助理處長（消防安全）翁錦雄出席作供。（馬耀文攝）

總部原不知消防裝置失效 前線供稱出車時已知

他指，初期不知道消防裝置失效，直至有前線反映救火出現困難，處長指揮室按既定機制檢查，才發現消防系統夫效。不過，現場首名消防指揮官較早前作供時稱，出車往宏福苑時已透過消防車終端機知屋苑有消防裝置失效。（見另稿）

代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃指出，消防處在下午3時許曾形容宏昌閣火勢猛烈（Well Alighted），有市民質疑消防在火警初期應調派更多人手和搜救隊。

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼



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霍振明回應指，由於宏福苑有消防裝置失效，並收到大量求助，故已額外增派消防車，「三級火動員加額外動員，正常人手比之前（三級火）多。」

霍又形容，未試過派如此多搜救隊到場。除了初期14隊搜救隊，現場7幢大廈各有一個指揮中心，指揮官可按需要在現場組成搜救隊。

任指揮官的消防處副消防總長（機構策略）霍振明稱派往宏福苑的人手已較正常多，而且亦派出八把鋼梯，形容「印象中沒試過。」（夏家朗攝）

動用八鋼梯 霍：印象中未試過

有市民質疑火警當日鋼梯數量不足，霍回應指，鋼梯是特別車輛，由於現場指揮要做評估，如需額外鋼梯便會要求通訊中心派鋼梯。消防共動用8把鋼梯，他形容「係我印象應該無試過。」