宏福苑｜租客指業主企硬佔3名額　社署：租客一家已成功上樓執拾

﻿大埔宏福苑五級大火中，7座災廈居民陸續獲安排分批上樓執拾，今日（27日）仍是宏昌閣及宏道閣居民上樓。有租客就上樓安排大吐苦水，指業主態度強硬，企硬要用3個名額，租客只能派一人上樓，但實際上大部分傢俬財物均屬租客，租客直言不解業主何要強估3個名額上樓。



年近70歲的何女士就事件曾聯絡社工及區議員尋幫助，但苦無結果，她苦嘆：「（政務司副司長）卓永興唔係咁講架嘛，話會比酌情權我哋（租客）」，認為租客並無話語權，又申訴無門，現在只求拿回自己財物。社會福利署則表示，租客及其家人今早已已成功返回單位執拾，過程順利；「一戶一社工」會主動聯絡有關租戶了解其訴求，並按此積極跟進他們返回單位執拾的安排。



租住宏道閣17樓單位約一年多的何女士接受訪問，指五級大火發生後，業主便去申請災民證及申請福利，並希望她不要額外申請，當時業主指：「我幫你申請屋，你去住。」她對此感到不公，直言：「覺得自己好慘，我哋交足租，佢（業主）淨係覺得我哋攞咗佢啲錢（津貼）。」最終決定自行申請災民證，望循合法途徑領取資助。

租住宏道閣17樓一年多的何女士與其兒子接受訪問。（蔡正邦攝）

她後來亦因此與業主終止租約，業主曾提供一萬元支票，但她兒子衛先生並無接受。近日就上樓執拾一事，業主企硬要用3個名額，並只容許何女士負責簽租約的兒子上樓，但她則認為「自己先知自己啲野放邊」，只希望能夠與兒子一同上樓，甚至可以全程不入屋在走廊「睇下啲野要唔要」，並協助兒子拿下樓，不過仍遭業主拒絕。

何女士不解業主為何要佔3個名額，認為實際上大部分傢俬、財物屬於她，直言：「得洗衣機同冷氣機屬於佢哋（業主）。」同時亦不清楚兒子會否與業主同時上樓。

何女士一心想取回貴重文件，包括有紀念價值的照片、保險文件及遺囑文件等。她就此事聯絡社工及區議員調解，但業主態度強硬，最終亦無法爭取一同上樓。她嘆指：「（政務司副司長）卓永興唔係咁講架嘛、話會比酌情權我哋（租客）。」她坦言現時只想「拎返自己啲野」，但無奈申訴無門「都唔知搵邊個人（部門），都唔明白點解政府幫唔到我哋」。

據日前報道，政務司副司長辦公室於4月2日回覆指，已知悉有租戶和業主就上樓安排有不同意見，並指相關居民可以向「一戶一社工」反映，當局會就個案作彈性處理，確保居民有合理的上樓安排，取回物品。

社會福利署今晚表示，大埔宏福苑7幢受火樓宇居民返回單位執拾的安排，政府早前已公布每戶最多可有4人一同上樓。業主或住戶可自行決定上樓人選，並由「一戶一社工」協助，預先登記上樓人士的資料，分批讓居民於獲編配的日期和時段重返單位。如個別涉及業主和租戶對上樓人數有不同意見的情況，社會福利署「一戶一社工」會積極以彈性手法處理。

就查詢中的個案，業主和租戶方二人（即租客及其家人）今早已成功返回單位執拾，過程順利。「一戶一社工」會主動聯絡有關租戶了解其訴求，並按此積極跟進他們返回單位執拾的安排。

社署稱，在協助大埔宏福苑業主/居民申請援助基金/津貼/資助時，「一戶一社工」會仔細核實業主/租戶的個人資料，以確認業主/租戶符合申請資格和跟進基金/津貼/資助的發放，不會單憑身份證號碼處理受助人的申請。

↓ 7幢大廈居民分批上樓時間表 ↓

4月20日至4月22日：宏新閣

4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣

4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣

5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣

