宏福苑業主霸3上樓名額　七旬租客要單丁執屋？　家屬倡租客優先

大埔宏福苑五級大火發生至今多月，政府近日公布居民上樓執拾物品的安排及時間。昨日（1日）《香港01》報導有租客一家三口僅獲業主分配兩個上樓名額，今日（2 日）再有租客的家屬衛先生報料，指其獨居於宏道閣的七旬母親遭遇同類情況，由於業主態度強硬，企硬要用3個名額，租客只能派一人上樓，即使衛先生再次溝通，業主僅稱：「你自己搵何永賢（房屋局局長）溝通。」衛先生坦言單位內有大量物品，原本計劃和哥哥一同陪母親上樓，現時卻只能派一人，大失預算。他促請政府從善如流，考慮安排租戶與業主分開時段上樓，並讓租客優先入屋執屋，以保障財物安全。



政務司副司長辦公室於4月2日回覆指，已知悉有租戶和業主就上樓安排有不同意見，並指相關居民可以向「一戶一社工」反映，當局會就個案作彈性處理，確保居民有合理的上樓安排，取回物品。



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租約按金已全數結清 但屋內大部分財物屬租客

衛先生接受《香港01》訪問時表示，70歲的母親在火災前租住宏道閣17樓單位獨居約一年多。火災後，雙方經商量後已終止租約，所有租金及按金問題均已妥善處理及全數退還，雙方再無任何租務與金錢轇轕。

他指出，業主在單位內提供了入牆衣櫃、雪櫃、洗衣機、冷氣機等大型家電；其餘絕大部份物品，包括電視、梳化、床、衣物等物品，均屬於母親所有。

衛先生指，屋內大部分財物屬於母親，但卻只獲分一個名額。（資料圖片）

業主企硬要3個名額 反叫租客：「你自己搵何永賢溝通。」

早前政府公布會安排災民上樓，一戶一社工已聯絡衛母詢問上樓時間，但告知上樓需要業主登記作實，要求衛母與業主協商。然而衛先生聯絡業主如何分配4個上樓名額時，業主企硬表示會派3人上樓，只預留1個名額給衛母。

衛先生大感錯愕，因原本計劃與哥哥陪同母親上樓執拾，其後他客氣向業主解釋一個名額根本無法成事：「嗰度17樓，我一個人拖住兩個篋上去咩？亦都未必攞到咁多，好多嘢可能媽媽自己先知擺喺邊，有邊啲（東西）一定要執，我媽媽都需要上去。」然後業主拒絕，衛先生再次溝通亦無法改變業主決定：「佢最後嘅答案就係話，你自己搵何永賢局長溝通啦，去到咁都無乜好溝通啦。」

業主企硬要3個名額，反叫衛先生：「你自己搵何永賢溝通。」（圖為房屋局局長何永賢／資料圖片）

七旬母難行17層樓梯 社工坦言無權改政策

面對業主的強硬態度，衛先生隨即向「一戶一社工」求助，希望可以彈性處理時間及人數。不過社工表示，在現行政策下上樓手續必須經業主登記作實，政策規定如此，社工並無權限改變政策或提供額外協助，只能將其個案向上級反映，看看會否酌情處理。

衛先生直言，現行的措施沒有考慮到租品及業主的物品實際佔比，租客作為單位實際使用者，實際上擺放了大部分私人物品，但業主可以有權分配名額，如只允許租客一人上樓，安排明顯不公，亦完全沒有顧及長者的行動力。

衛先生應考慮讓業主和租客分開上樓，而租客優先。（資料圖片）

屋內有金器現金 租客倡「分開時段、租客優先」防爭拗

衛先生認為業主絕對有權上樓，但建議政府應給予彈性，考慮讓業主和租戶分開時段上樓收拾。其次，基於保安考量，他認為應容許租客優先入屋。他舉例解釋，其母親希望取回單位內的個人證件（如出世紙）、衣物，首飾、金器、現金和外幣等，亦價值5至6位數，讓租客優先入屋取回財物，可徹底避免財物遺失的風險及雙方的爭拗。

衛先生續指，宏福苑火警後母親要四處奔波處理文件、找中轉屋、申請資助，幾個月來可謂身心俱疲，他直言：「佢好想快啲完咗件事囉，就係想攞返啲財物，咁就完啦，唔好再因為宏福苑件事再延伸落去。」