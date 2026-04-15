2600萬騙案內情｜六旬婦FB拎免費書　被氹投資獲利　再加碼終中招

一名63歲女子疑誤墮投資騙案，半年內損失2,600萬元現金及價值43萬元的金條，上周始驚覺被騙，於是報警求助。消息指，她去年在Facebook見到有帖文指送免費書本，她於是聯絡對方，收到書本後更被拉入一個Line的投資群組，結果被說服下載了一個虛假的投資應用程式，墮入投資騙局。



消息指，63歲姓謝女事主於去年9月在Facebook看到有帖文指有免費書本送出，她於是聯絡對方。直至去年10月，事主收到書本，但被對方拉入一個Line聊天群組，群內有一名自稱是台灣一間投資公司的「專家」，聲稱有投資貼士，游說事主在一個虛假應用程式投資台灣及美國股票。事主不虞有詐，依照指示在去年11月存入金錢投資，並有盈利。

「專家」隨後要求受害人將投資金額加碼，事主遂於去年11月至今年4月1日期間，共26次將總計約2500萬港元及一條價值43萬元金條，到銅鑼灣加寧街交予14名男子。由於事主未能提取金錢，她亦前往上述台灣投資公司了解，但公司完全不知道有虛假應用程式。事主始知受騙，於是報案求助。

一名女子疑誤墮投資騙案，半年內損失2,600萬元現金及價值43萬元的金條。（資料圖片）

警方於上周四（4月9日）接獲一名女子報案，指早前經一個網上平台認識一名自稱投資專家的男子，對方其後透過一個網上通訊程式說服她投資股票。事主於2025年11月先按指示匯入10萬元至對方指定的銀行戶口，及後在半年內按指示把共約2,600萬元現金和一條約值43萬元的金條，先後26次交予14名男子，惟事主其後懷疑受騙，遂報案求助。

經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由灣仔警區刑事調查隊第五隊人員跟進，暫未有人被捕。警方提醒市民，以欺騙手段取得財產屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰可判監14年。