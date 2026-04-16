一周25宗網購騙案涉$1300萬　有人Fb誤信「健康餐廣告」失$250萬

過去一周，警方共接獲逾25宗網上購物騙案，涉款超過1,300萬港元。其中有受害人於Facebook看到騙徒開設的假冒「健康餐廣告」，透過廣告中的連結聯絡「假客服」，進行訂購並支付款項。及後假客服訛稱健康餐無貨，需要轉移至WhatsApp辦理退款申請。



受害人不虞有詐，透過 WhatsApp 聯絡「客服」申請退款，並提供銀行資料；對方卻訛稱「退款失敗」，指示受害人在網上理財戶口以轉數快輸入「FPS ID」，並輸入騙徒提供的「4位號碼」及「6位號碼」作轉賬，其實這兩組號碼實際上代表「千位港元」及「十萬位港元」的轉賬金額。由於受害人甚少使用網上理財，誤以為是退款程序，直至操作失敗後騙徒失蹤，翌日才發現銀行存款已被轉走，損失逾250萬港元。



警方一周接獲逾25宗網購騙案，涉款逾1,300萬元；有受害人於Facebook誤墮假冒「健康餐廣告」，損失逾250萬港元。（「CyberDefender 守網者」Facebook）

警方在Facebook專頁「守網者」提醒，在網上購物切勿輸入陌生人提供的FPS ID或號碼，可能是詐騙轉賬指令；遇到退款問題要直接聯絡官方客服，切勿透過非官方渠道聯絡。下載「防騙視伏APP」：https://cyberdefender.hk/scameterplus/。