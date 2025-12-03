宏福苑大火｜父母罹難胞弟三成半皮膚燒傷命危　區先生冀同心面對

大埔宏福苑沖天大火災導致最少156人身亡，數以百計居民受傷；政府繼續跟進善後及相關調查工作。區先生的父母和胞弟住在宏昌閣低層單位，七旬父母在火災中罹難，44歲胞弟百分之35皮膚燒傷，留醫沙田威爾斯醫院深切治療部，至今未脫離危險期。區先生獨力處理兩老身後事，心繫重傷的弟弟，奔波各處身心疲憊；他寄語其他宏福苑的傷者和家屬，前路漫漫：「要正面啲，搵人幫手，你肯出聲，人哋一定幫你」盼受災者互相支持走出難關。



區先生接受《香港01》電話訪問，他指父母購入宏福苑42年，是第一批入住的居民；他婚後搬出，父母與胞弟同住。火警當日他首先接獲朋友告知，但坦言當時未有太在意：「因為我哋住低層，諗着就算火燭都應該走得切。」

即使父母和胞弟的手機連接不上，還以為是走火警掉失，一直在火場守候。直至當日傍晚警方通知一名女死者身懷長者卡，疑是其母親。區先生趕到醫院辨認確定母親遇難，父親同時送院不治，胞弟則嚴重燒傷。

12月1日在大埔宏福苑可見，一些較小受到波及的單位，玻璃窗仍可見貼了發泡膠板，也有棚網未有被波及。（資料圖片/夏家朗攝）

區先生續說，他不清楚3人被救出時的位置，估計都是在單位內。胞弟傷勢非常嚴重，較早前已接受植皮手術，但仍未渡過危險期。區說：「包到木乃伊咁，頭都包住，手腳和頭頸燒得好深，醫生話35%（燒傷），依家插住喉。」他問胞弟情況時，對方有意識，會點頭和搖頭作答。

區先生育有兩名孩子，連日來奔走多處辦理手續和探望胞弟，極是疲累。他指出「支援係多，但亦都係亂」，他幸獲朋友協助整理資訊，才知道提供協助的機構和方法。前路漫漫，他寄語傷者和死者家屬積極面對：「正面啲，唔好咁負面，搵人幫手。你肯出聲，人哋一定幫你。每個人情緒唔同，搵多啲支援，一個人搞唔掂，搵社會各界。」期望「大埔人」同心走出難關。