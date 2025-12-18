宏福苑大火｜留醫傷者「傑仔」恐失雙耳幸保聽覺　火海逃生謝消防

大埔宏福苑五級大火災造成160人死亡，至今仍然有7人留院，居於宏昌閣的「傑仔」是其中一名仍然留醫的傷者。「傑仔」的頭部和四肢三成半皮膚燒傷，醫生告訴他雙耳恐怕「都應該冇咗」，幸好仍保聽覺，視力亦都已經恢復，不過雙手雙腳仍被包紮，生活暫時未能自理。



隨着傷勢逐漸好轉，「傑仔」向胞兄分享更多逃生經過，指在後樓梯伸手不見五指，從3樓摸着扶手行到門口，卻發現已被廢料及大火圍困，熱力逼使閘門關閉，他與之對抗，爬欄跳出火海求救，正好被消防員發現救出，不過亦在逃生期間嚴重燒傷。「傑仔」多謝將他救出的消防員，據他所知自己傷勢是留院者中最為嚴重，但也是最積極面對的一個。胞兄區先生希望各界持續支援，令弟弟日後生活得到保障。



前線消防員李皓鏵較早前接受內地傳媒訪問時表示，在宏昌閣的後樓梯對開救出一名男傷者，由於他很接近大火，於是「一邊為佢擋開高處跌落嚟嘅碎石同埋雜物，一邊將佢拖離宏昌閣......將佢抬去安全地方，交畀救護員治理。」

大火至今超過3星期，仍然留醫沙田威爾斯親王醫院的「傑仔」，看過相關報導後，相信消防員當時救出的就是他。「傑仔」入院是危殆需要插喉協助呼吸，經過醫護妥善照料後，如今可以自主呼吸，亦恢復視力、聽覺，不過醫生預告「燒到兩隻耳仔都應該冇咗」。他雙手雙腳仍被包紮，生活暫時未能自理，護士跟他說他是這次火災傷勢最嚴重的一個，但也是最積極面對的一個。

雙手緊握灼熱欄杆逃命 鞋底燒至熔化

隨着傷勢逐漸好轉，「傑仔」向胞兄分享更多逃生經過。胞兄區先生引述「傑仔」指，初時屋內無火，傑仔見窗外冒煙，未意識到火勢之大，於是叫父母先走，自己則折返拿取錢包。豈料後樓梯已濃煙密佈，「當時伸手不見五指，因為只是3樓，之後佢就摸住樓梯扶手行落去， 因為當時係完全睇唔到嘢。」

「去到出口有堆廢料塞住，佢夾硬推開門，但出面已經好大火，火勢想將門立刻關上， 他趁門未關上時跳出去，當時出面已經好大火，外面又有個欄杆， 他冇得選擇下跳上欄杆逃生」， 傑仔的鞋都被燒到溶掉，雙手及頭部就在此時嚴重灼傷，最終由一名及時趕到的消防員將他救起。當時，傑仔的四肢已被燒至發黑。

區先生希望各界持續關注宏福苑大火，嚴重燒傷的居民仍然留醫，康復之路漫長但對傷者的援助仍有待加強，「冀望各界可以得到支援，令弟弟日後的生活也可得到保障。」

