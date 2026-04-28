宏福苑｜母親罹難　女兒送花悼念：會同爸爸好努力去行呢條路

大埔宏福苑大火的災民，近日陸續獲安排上樓執拾；今日（28日）是宏昌閣和宏道閣居民最後一日上樓。何小姐母親罹難家園盡毀，父親至今精神不振，她難以越過心理關口返回舊居，只能由胞弟及弟婦上樓執拾，以及帶上一束鮮花悼念母親：「希望媽咪去咗一個好安樂、好開心嘅地方。」又許諾會與父親努力地生活。



何小姐帶來鮮花，由胞弟拿上樓獻給母親。（馬耀文攝）

何小姐父母的單位在大火中付之一炬，目睹幼時的家園盡毀，母親亦在大火中離世，她衡量個人心理質素「真係唔得」，遂交託胞弟及弟婦二人上樓執拾。不過據知損毀程度嚴重，當局以安全為理由已經在單位拉上封鎖線，僅能踏入門口。她希望當局能酌情讓家人入內，而最想取回父母具紀念價值的金器及父親的相機鏡頭。

何小姐憶述火災當日，母親在家中，她得悉火災於下午4時許趕回來，在大埔墟火車站已經見到大廈全層佈滿黑煙，其後走近宏福苑更目睹熊熊烈火，「基本上我係睇住成個過程」。其後證實母親罹難，數個月以來父親因不捨而狀況變差，而聽證會上的消息更讓他們感到痛苦，「相信全香港市民都好心痛」。

何小姐不打算上樓，故買了一束花給母親，亦有心事向母親訴説，遂交託胞弟代為完成她哽咽說：「希望媽咪去咗一個好安樂、好開心嘅地方，我亦都知道佢好掛住我哋，想我哋過一個新生活，希望話比佢聽我哋屋企人會同爸爸好努力去行呢條路，雖然係好艱苦，同我知道要好漫長嘅時間，但我相信我哋會做到。」

居民今日（28日）繼續上樓執拾。（馬耀文攝）

居民今日（28日）繼續上樓執拾。（馬耀文攝）

↓ 7幢大廈居民分批上樓時間表 ↓

4月20日至4月22日：宏新閣

4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣

4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣

5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣

