宏福苑｜單位驚現煙蒂雜物堆積如山　居民痛斥：畀人當係垃圾站！

大埔宏福苑大火的災民，近日陸續獲安排上樓執拾；今日（28日）有居民重返單位時，赫然發現焦土家園竟淪為「垃圾站」，鄰居的相片、利是封及信件等雜物堆積如山，雜物高度甚至超過其1.9米的身高；同時驚現煙蒂、口罩及飲品殘渣，懷疑有工人在單位內休息飲食，留下一地垃圾。他怒斥：「係咪以為我已經死咗？」雖然在警員協助下，在餘燼中尋回結婚戒指，但對單位被人糟蹋感到不被尊重，希望當局儘快清走雜物。



崔先生單位堆滿不屬於他的雜物。（受訪者提供）

崔先生今日重返宏昌閣30樓單位執拾，原以為只會面對滿屋灰燼，豈料開門竟見堆積大量不屬於自己的物品：信件、照片、利是封，甚至被列為「危險區」地板穿透的廚房，也堆滿了物品，比身高1.9米的他還要高，「堆到一個人咁高，我要爬上去」。

他仔細查看，物品和信件是左鄰右里，不知如何都堆到他的單位，令他感到相當憤怒，且感覺不被尊重，「係咪啲工人以為我已經死咗，無人返上嚟，其他單位啲嘢就可以堆晒過嚟？」

+ 1

他在警員的幫忙下將一部份物品移走，尋回屬於自己的東西，包括結婚戒指、煲和變形的iphone手機殼、電話及相機。他形容「單位畀人當咗係一個垃圾站！」但又擔心鄰居未能取回物品，遂把疑似重要的物件如相片帶走，「萬一唔見咗想揾返都係喺我手上」。

他質疑，家庭成員都沒有吸煙，現場卻出現多支煙蒂，更有一些全新口罩、食物飲品等，「明顯係一啲工人喺上面休息，飲食嘅痕跡」，他已將相關情況向警員及社工反映，社工已承諾會向上級反映情況，希望當局儘快清走雜物。

↓ 7幢大廈居民分批上樓時間表 ↓

4月20日至4月22日：宏新閣

4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣

4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣

5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣

