荃灣中心停水停電│周一晚11時半起　恢復每座一部消防升降機運作

荃灣中心一期總掣房電力系統周一（8日）發生故障，區內5座樓宇包括重慶樓、上海樓、天津樓、北京樓、南京樓，以及第一期商場大範圍停電停水，逾千戶居民受影響。荃灣中心服務處於今日（周二/9日）凌晨公布，受影響的大廈，每座一部消防升降機已於周一晚上11時30分逐步恢復運作。



此外，經關愛隊較早前「洗樓」後，約有10多名居民於今日凌晨時分，乘坐民政處提供的旅遊巴前往臨時庇護中心。



十多名居民乘坐旅遊巴到庇護中心。(陳永武攝)

荃灣中心服務處表示，於周一（6月8日）上午約11時45分，得悉荃灣中心一期總掣房的電力系統發生故障後，已立即啟動應急應變機制，馬上要求電力承辦商盡快搶修相關設施，爭取分階段恢復供電。服務處指，正與中電及電力承辦商積極安排緊急電力供應，受影響的重慶樓、上海樓、天津樓、北京樓、南京樓，每座一部消防升降機已於晚上11時30分逐步恢復運作。

荃灣中心服務處指，每座受影響大廈均已恢復一部消防升降機運作。(陳永武攝)

服務處續指，其他跟進安排包括：

1.已臨時安排附近地方作居民休息站，包括聖母領報堂及荃灣中心二期商場一商鋪。

2.已聯絡ChargeSpot外置充電器於荃灣中心二期商場地下入口，提供外置充電器租借服務，供有需要居民使用。

3.傍晚前，已派人逐家逐戶上門及電話聯絡受影響居民，了解他們的需要。

4.已聯絡飲品供應商為居民提供近千支樽裝水作應急之用。

5.已臨時調動超過50名職員及相關物資緊急處理各項事故。

荃灣中心多座大廈停水停電，單位烏燈黑火。水務署派出水車提供食水。(陳永武攝)

荃灣中心多座大廈停水停電，單位烏燈黑火。水務署派出水車提供食水。(陳永武攝)

荃灣中心多座大廈停水停電，單位烏燈黑火。水務署派出水車提供食水。(陳永武攝)

荃灣中心多座大廈停水停電，單位烏燈黑火。水務署派出水車提供食水。(陳永武攝)

荃灣中心多座大廈停水停電，單位烏燈黑火。水務署派出水車提供食水。(陳永武攝)

荃灣中心多座大廈停水停電，單位烏燈黑火。水務署派出水車提供食水。(陳永武攝)