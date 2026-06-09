荃灣中心停水停電│居民趕返工返學　早上匆匆取水梳洗

荃灣中心一期總掣房電力系統昨日（8日）發生故障，5幢樓宇及第一期商場大範圍停電停水，逾千戶居民受影響。目前受影響的大廈，每座一部消防升降機恢復運作，而水務署亦繼續設水箱及水車供水。



水務署於Facebook專頁「滴惜仔」發帖稱，就荃灣中心一期商場及部分住宅大廈停電導致食水及沖廁水供應受到影響，水務署繼續在受影響大廈附近設置16個水箱及派出兩架水車，以方便相關居民及商戶取用臨時食水。繼昨晚（8日）緊急動員到場聯同民政事務處及關愛隊上樓為有需要的居民送上食水，今早（9日）水務署人員亦於荃灣中心協助市民從水車取水，並已確保水車及水箱的存水充足，可以應付早上市民取水高峰時段的需求。

水務署將會繼續與荃灣民政事務處、區議員及關愛隊聯繫，為受影響居民及商戶提供適切的支援。

中電人員到場協助。（翁鈺輝攝）

男生表示沒有水電十分不方便。（翁鈺輝攝）

水務署人員在場協助居民取食水使用。（滴惜仔圖片）

水務署人員在場協助居民取食水使用。（滴惜仔圖片）

水務署人員在場處理。（滴惜仔圖片）

荃灣中心服務處表示，周一（6月8日）上午約11時45分，得悉荃灣中心一期總掣房的電力系統發生故障後，已立即啟動應急應變機制，馬上要求電力承辦商盡快搶修相關設施，爭取分階段恢復供電。服務處指，正與中電及電力承辦商積極安排緊急電力供應，受影響的重慶樓、上海樓、天津樓、北京樓、南京樓，每座一部消防升降機已於晚上11時30分逐步恢復運作。

荃灣中心服務處指，每座受影響大廈均已恢復一部消防升降機運作。(陳永武攝)

服務處續指，其他跟進安排包括：

1.已臨時安排附近地方作居民休息站，包括聖母領報堂及荃灣中心二期商場一商鋪。

2.已聯絡ChargeSpot外置充電器於荃灣中心二期商場地下入口，提供外置充電器租借服務，供有需要居民使用。

3.傍晚前，已派人逐家逐戶上門及電話聯絡受影響居民，了解他們的需要。

4.已聯絡飲品供應商為居民提供近千支樽裝水作應急之用。

5.已臨時調動超過50名職員及相關物資緊急處理各項事故。

荃灣中心多座大廈停水停電，單位烏燈黑火。水務署派出水車提供食水。(陳永武攝)

荃灣中心多座大廈停水停電，單位烏燈黑火。水務署派出水車提供食水。(陳永武攝)

荃灣中心多座大廈停水停電，單位烏燈黑火。水務署派出水車提供食水。(陳永武攝)