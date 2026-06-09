荃灣中心停水電│復修大致完成　冀中午復電　店東徹夜留守防盜竊

荃灣中心一期總掣房電力系統昨日（8日）發生故障，5幢樓宇及第一期商場大範圍停電停水，逾千戶居民受影響。據在場人員了解，復修工程大致完成，期望中午前全面恢復供電。有士多東主在區內即時以日租形式另租舖位，將雪糕等冰凍食品移走，減少損失，並徹夜留守以防遭盜竊，又指屋苑設備老化，法團沒有盡力跟進。



士多停電停水，但仍然如常營業為街坊服務。（翁鈺輝攝）

在荃灣中心經營士多的陳先生，昨晚留守店舖不敢離開，以防遭人「趁火打劫」。昨日事故後他即時在附近租用吉舖，將雪櫃內的貨品轉移減低損失。他說：「可能係條邨老化，法團未有跟足…今年犀利啲，多過24個小時。無語呀！咁耐都解決唔到，法團又冇出嚟交代，唔知之後打算。」他指去年停電，商戶的損失也未能索償，亦沒有人交代事件，感到十分無奈。他預計今次損失4至5萬元營業額，與及租用吉舖的租金5百元。

士多東主陳先生不滿法團沒有跟進設備老化的問題。（翁鈺輝攝）

有老街坊昨日不敢落樓，但又沒有電視可用。瀋婆婆説：「凌晨有電梯，但未有冷氣，而家冇水。我哋冇準備，好彩下面有水車幫我哋，𠵱家有電梯，噚日我唔敢落嚟，全部黑晒。」

立法會議員陳穎欣在場協助街坊，她指現時用臨時供電系統恢復每幢一部升降機，據了解復修工程大致完成，但要通過檢測，爭取中午12時半前全面恢復供電。

她表示荃灣中心是有年資的屋苑，維修情況不理想：「今次咁大規模停電，火牛燒毀，好大機會係機房有滲漏情況；而機房滲漏同管理維修有關，而唔係個別機電技工的事故或意外所致，是樓宇維修管理的問題，視乎法團是否願意求助。」她指民政署、屋宇署都願意支援，工會亦有很多專業的師傅願意義務協助。

立法會議員陳穎欣指相信是機房滲漏導致今次大規模停電。（翁鈺輝攝）

中電人員到場協助。（翁鈺輝攝）

水務署人員在場協助居民取食水使用。（滴惜仔圖片）

水務署人員在場協助居民取食水使用。（滴惜仔圖片）

荃灣中心服務處表示，周一（6月8日）上午約11時45分，得悉荃灣中心一期總掣房的電力系統發生故障後，已立即啟動應急應變機制，馬上要求電力承辦商盡快搶修相關設施，爭取分階段恢復供電。服務處指，正與中電及電力承辦商積極安排緊急電力供應，受影響的重慶樓、上海樓、天津樓、北京樓、南京樓，每座一部消防升降機已於晚上11時30分逐步恢復運作。

荃灣中心服務處指，每座受影響大廈均已恢復一部消防升降機運作。(陳永武攝)

服務處續指，其他跟進安排包括：

1.已臨時安排附近地方作居民休息站，包括聖母領報堂及荃灣中心二期商場一商鋪。

2.已聯絡ChargeSpot外置充電器於荃灣中心二期商場地下入口，提供外置充電器租借服務，供有需要居民使用。

3.傍晚前，已派人逐家逐戶上門及電話聯絡受影響居民，了解他們的需要。

4.已聯絡飲品供應商為居民提供近千支樽裝水作應急之用。

5.已臨時調動超過50名職員及相關物資緊急處理各項事故。

荃灣中心多座大廈停水停電，單位烏燈黑火。水務署派出水車提供食水。(陳永武攝)

荃灣中心多座大廈停水停電，單位烏燈黑火。水務署派出水車提供食水。(陳永武攝)

荃灣中心多座大廈停水停電，單位烏燈黑火。水務署派出水車提供食水。(陳永武攝)