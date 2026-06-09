荃灣中心停水停電│復修工程完成　屋苑恢復供電　商店陸續開燈

荃灣中心一期總掣房電力系統昨日（8日）發生故障，5幢樓宇及第一期商場大範圍停電停水，逾千戶居民受影響。至今日（9日）上午11時許，屋苑終於恢復供電。換言之，由昨日上午11時45分起電力系統發生故障，停電近24小時。記者在場視察見商店陸續開燈。



今早11時許，荃灣中心終於恢復供電。記者在場見有商店陸續開燈。（翁鈺輝攝）

立法會議員陳穎欣今早在場協助街坊，當時她表示正用臨時供電系統，讓每幢有一部升降機運作，並爭取中午12時半前全面恢復供電。

她表示荃灣中心是有年資的屋苑，維修情況不理想：「今次咁大規模停電，火牛燒毀，好大機會係機房有滲漏情況；而機房滲漏同管理維修有關，而唔係個別機電技工的事故或意外所致，是樓宇維修管理的問題，視乎法團是否願意求助。」她指民政署、屋宇署都願意支援，工會亦有很多專業的師傅願意義務協助。

立法會議員陳穎欣指相信是機房滲漏導致今次大規模停電。（翁鈺輝攝）

中電人員到場協助。（翁鈺輝攝）

水務署人員在場協助居民取食水使用。（滴惜仔圖片）

水務署人員在場協助居民取食水使用。（滴惜仔圖片）

荃灣中心服務處表示，周一（6月8日）上午約11時45分，得悉荃灣中心一期總掣房的電力系統發生故障後，已立即啟動應急應變機制，馬上要求電力承辦商盡快搶修相關設施，爭取分階段恢復供電。服務處指，正與中電及電力承辦商積極安排緊急電力供應，受影響的重慶樓、上海樓、天津樓、北京樓、南京樓，每座一部消防升降機已於晚上11時30分逐步恢復運作。

荃灣中心服務處指，每座受影響大廈均已恢復一部消防升降機運作。(陳永武攝)

服務處續指，其他跟進安排包括：

1.已臨時安排附近地方作居民休息站，包括聖母領報堂及荃灣中心二期商場一商鋪。

2.已聯絡ChargeSpot外置充電器於荃灣中心二期商場地下入口，提供外置充電器租借服務，供有需要居民使用。

3.傍晚前，已派人逐家逐戶上門及電話聯絡受影響居民，了解他們的需要。

4.已聯絡飲品供應商為居民提供近千支樽裝水作應急之用。

5.已臨時調動超過50名職員及相關物資緊急處理各項事故。

荃灣中心多座大廈停水停電，單位烏燈黑火。水務署派出水車提供食水。(陳永武攝)

荃灣中心多座大廈停水停電，單位烏燈黑火。水務署派出水車提供食水。(陳永武攝)

荃灣中心多座大廈停水停電，單位烏燈黑火。水務署派出水車提供食水。(陳永武攝)