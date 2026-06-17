青沙公路車禍｜夫婦無扣安全帶　運輸署：扣安全帶死傷風險減半

青沙公路昨日（16日）晚上客貨車與的士相撞釀成2死慘劇。據知，喪生的38歲休班消防員及同行35歲妻子並無扣安全帶，意外中分別被拋出的士車外，雙雙身亡；客貨車司機涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕。



根據法例，的士司機和前後座乘客必須配戴安全帶，否則即屬違法；而運輸署網頁顯示，配戴安全帶可將死亡或重傷的機會減半。今年初運輸署助理署長區家傑宣傳在公共汽車必須配戴安全帶的記者會上，亦曾引述過往研究指，配戴安全帶可減低司機和乘客在迎頭相撞內中死亡和重傷的風險分別達4成和7成。



客貨車翻側。（梁偉權攝）

根據本港法例第374章《道路交通(安全裝備)規例》，的士司機和前後座乘客必須配戴安全帶，一旦違反，即屬犯法，可被判處罰款5,000元及監禁3個月。另外，若任何人無合理辯解，在任何道路上致使或允許其他人使用未獲認可的安全帶，即屬犯罪，同樣可被判處罰款5,000元及監禁3個月。

運輸署在網站補充，安全帶殘舊、損壞或有毛病的安全帶，不能保護司機或乘客，即屬違法，並提醒如果安全帶殘舊、損壞或有毛病，便應立即更換。署方更強調，任何人配戴安全帶時，即使感到不舒適，仍須配戴，一旦發生意外，安全帶可以發揮保護作用，「扣上略欠舒適的安全帶，仍勝過不配戴」。

網站亦提到，配戴安全帶可將死亡或重傷的機會減半。即使在較低車速時發生意外，安全帶也可發揮很大的保護作用。如果兩輛時速 25 公里的汽車迎頭相撞，產生的衝力會高達時速 50 公里，相等於一個人從三樓窗口墮下而頭部首先著地的衝力。

的士損毀，車內雜物散落一地。（陳永武攝）

運輸署助理署長曾引述研究指 戴安全帶可減迎頭車禍死亡或重傷風險四成和七成

運輸署助理署長/技術服務區家傑表示，交通意外難以預測，但形容安全帶在意外時會有效發揮作用。（羅國輝攝）

今年初，政府為推動乘客在所有公共交通工具和商用車配戴安全帶，當時運輸署與警方曾召開記者會釐清多項指引。對於當時有乘客認為配戴安全帶可能會造成不便，運輸署助理署長區家傑曾表示，交通意外難以預測，形容安全帶在意外時會有效發揮作用，「花幾秒就可以減少受重傷和死亡」。

他又指，配戴安全帶可以有效減低傷亡風險，並引述研究顯示，配戴安全帶可減低司機和乘客在迎頭相撞內中死亡和重傷的風險分別達4成和7成。

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客貨車司機受輕傷。（梁偉權攝）

的士司機登上救護車接受治理。（梁偉權攝）

有車CAM拍攝到事發經過，晚上10時22分左右，當時一輛客貨車正沿青沙公路右線落三號幹線支路、往九龍方向行駛，惟至海麗邨對開一個彎位時，突然失控閘向左邊線。左線當時有一輛的士駛至，兩車相撞後的士撞向石壆，打了最少5個觔斗後，期間懷疑有人飛出車外倒臥地上；至於客貨車亦翻側衝前，事故最終造成兩人死亡。

▼車Cam拍到事發經過▼



涉事的士打觔斗後，兩人懷疑飛出車外。(車CAM片截圖)