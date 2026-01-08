安全帶新規例1.25生效　坐巴士遇壞帶怎辦？一文看指引免罰$5000

1月25日起所有公共交通工具和商用車，包括巴士，如已裝安全帶，乘客均須佩戴。針對法例生效初期的執行疑問，運輸署與警方今日（8日）記者會上釐清多項指引，包括若乘客遇上安全帶損壞、旅遊巴導遊及校巴保母是否可以繼續站立。下文將說明指引下容易遇到的問題，避免誤墮法網。



安全帶新修訂規例包括什麼車輛？

安全帶新修訂規例將於本月25日起生效，如巴士座位已裝設安全帶，乘客必須全程佩戴。運輸署今日（8日）表示，措施包括所有新登記公共及私家巴士、私家小巴和貨車的後排座位，以及特別用途車輛的司機和所有乘客座位，均須安裝安全帶，期望乘客養成「上車扣安全帶」的習慣。

換言之，不論車輛是否新登記，只要座位已安裝安全帶司機及乘客均必須配帶。

運輸署：花幾秒就可以減少重傷和死亡

對於有乘客認為配戴安全帶可能為他們落車時有不便。運輸署助理署長/技術服務區家傑表示，交通意外難以預測，但形容安全帶在意外時會有效發揮作用，「花幾秒就可以減少受重傷和死亡」。

他又引述研究顯示，佩戴安全帶可減低司機和乘客在迎頭相撞內中死亡和重傷的風險分別達4成和7成。

至於執法方面，警方交通總部法例檢討及策劃組總督察莊金印強調，安全帶新規例執行初期將配合各宣傳教育工作，警方會在日常中進行執法行動，執行初期會盡量向市民講解及勸籲。

被問到乘客哪些情況是合理辦解可以作為求情理由？莊金印稱，警方執法時亦會審視每宗個案實際情況。他重申安全帶目的是為司機乘客提供保護作用，減少受傷風險，期望養成「自動自覺扣安全帶」。

安全帶新修訂Q&A

乘客因安全帶失靈或損壞沒有佩戴會否被檢控？

運輸署表示，確保安全帶正常運作是司機的責任，乘客坐的座位如有失靈或損壞，應及時向司機報告，同時乘客在可行及安全情況下調位、到安全帶有效運作的座位上。若果遇上執法，乘客可向執法人員表明所坐的座位有失靈或損壞，執法人員將按情況處理。

導遊因工作需要在旅遊巴站立是否違法？

運輸署表示，所有乘車乘客性命均重要，根據世界各地導遊習慣，導遊會在開車前或停車後向遊客講解旅遊要點，但當車輛行駛時就必須扣好安全帶安坐座位上。

署方又提醒，導遊同時向遊客作出教育宣傳，呼籲他們要扣好安全帶。警方交通總部表示，警方將在日常中定期巡查及執法。

校巴上學童安全帶鬆脫保母要即時助扣好？

在學童乘坐校巴或商用巴士時，跟車保母應在開車前確保所有學童有配戴好安全帶。若中途有學童安全帶鬆脫，跟車保母應先在自己座位上口頭勸籲，若勸籲不果，可以在安全或停車情況下為學童扣上安全帶。

運輸署表示與警方、運輸業界包括公共運輸服務營辦商等加強協作，透過網頁、短片、向公眾介紹法例要求。

另外，1月25日同日起，任何司機在駕駛時均不得使用多於兩部流動電訊裝置，包括電話、平板或手提電腦等，而有關裝置的屏幕對角長度不可超過19厘米，亦不能阻礙司機目視道路及交通情況，違反規定的司機最高可判處罰款2000元。

近年手提電話越出越新類，包括有三褶機電話出現。三褶機電話每個螢幕都運行是否計算為3部裝置？區家傑表示，只要有關裝置的屏幕對角長度不超過19厘米，三褶機都淨計算為1部流動電訊裝置。