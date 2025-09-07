颱風塔巴｜杏花邨、環翠停車場裝防水板　屯門家庭專程到打風黑點

【塔巴／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／周末天氣】熱帶風暴塔巴逐移近廣東西部，天文台將於今晚（7日）9時20分改發8號風球，至少維持至明早( 8日）11時。在曾因颱風及大雨而水浸的柴灣環翠商場，管理公司下午在停車場部分入口加設防水板，惟場內仍有不少汽車停泊。



另一打風黑點杏花邨，管理公司大約6時開始在公園一帶加裝防水板，在停車場的電機房門外下午時已加設。有居民表示，未有特別為今次颱風而有特別措施，因為今次本港並非正面受襲。有居於屯門的一家大小專程來感受風力，小朋友說感到大風，爸爸則指會在8號風球前歸家，確保小朋友安全。



在環翠停車場，部分低窪的出入口已經被防水板封起。（林遠航攝）

杏花邨管理公司大約傍晚六時在海濱加裝防水板。（林遠航攝）

杏花邨停車場的電機房門外下午已加設防水板。（林遠航攝）

在柴灣環翠商場，約下午4時，商場各個出入口的玻璃門，都已交叉貼上牛皮膠布，部分位於地下的商鋪外，已加裝防水閘。而在曾經沒頂的環翠停車場，暫時仍可出入，停車場部分低窪的出入口，已經被防水板封起，而停車場內目測仍超過半滿，未見有車主到場駛走汽車。

在杏花邨，下午一度有陽光，更曾出現彩虹。管理公司大約傍晚六時在公園一帶加設防水板，有零聲的居民已在窗戶貼上膠紙。在停車場，暫時仍有約一半車位有車停泊，管理公司已在電機房門外加設防水板。

下午五時多，杏花邨陽光普照，對岸一度出現彩虹。（林遠航攝）

杏花邨居民蔡先生與家人在海旁散步，他表示剛剛與家人外出，正返回家中，又指暫時只是三號風球，不太擔心。雖然單位部分向海，但他指無打算做防風措施，「好似吹唔正啊嘛」。

梁先生一家三口居於屯門，今日特意到杏花邨追風，「未嚟過啊嘛，打風想睇吓呢度係點樣」。囡囡稱覺得大風，梁先生則表示「都幾大風嘅，同我想像中差唔多囉」。他又表示，因為明天預計會有風假，因此亦不怕留到太夜，但會在八號風球前回家，確保小朋友安全。