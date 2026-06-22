Save Lily｜Danny已退燒　父引述醫生稱料病毒致感冒　暫不需手術

【Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母】非常父母曾先生及關小姐，其在香港出生、由社署接管的兩個多月大幼子Danny，昨日（21日）被緊急送院醫治，現時留醫東區醫院兒童病房。曾先生凌晨時稱Danny發燒或要做「脊柱刺穿手術」，今早（22日）他探病後更新情況，指Danny現情況好轉，已經退燒，暫不需要做手術。



曾先生認為人奶對BB的健康和抵抗力有很大的作用，惟社署沒有作相應的安排。被問及為何不帶兒子注射預防疫苗，他稱中西醫意見不一，打針效果因人而異，認為有健康生活便有抵抗力，能防止病毒入侵。



早上9時半左右，曾先生為關小姐帶來外賣早餐。（翁鈺輝攝）

早上9時半左右，曾先生到東區醫院探病，他拿住早餐外賣和一個手拉車，在病房逗留片刻後向傳媒交代Danny的情況。他說：「Danny一見到我哋係面露笑容，好想要人奶，餵多次人奶之後發燒係減退咗，冇做手術。」

他引述醫生稱：「醫生話佢發燒，為安全起見，細路仔未能清晰表達，所以要透過各項檢查先知，例如係咪細菌入侵，定病毒，定係更嚴重嘅腦膜炎。𠵱家情況好轉，就未必要咁多嘅診斷。」而經醫生診斷，相信Danny是病毒入侵引致感冒，出現流鼻涕和發燒，暫時未知何時可以出院。

曾先生今早到醫院探Danny及支援關小姐。（翁鈺輝攝）

曾先生指人奶是給初生嬰兒最好的食物，可以提高抵抗力，減少病毒或細菌入侵，但何以不帶兒子注射預防疫苗，曾先生指稱諮詢過專業意見：「我哋問過中醫西醫，對預防性針藥未有一致意見，（效用）係要睇返Danny情況先決定到。一個人受唔受病毒感染，除了打針，自身健康、生活健康先有抵抗力，病毒就入侵唔到。」

他承認，醫生既沒有說，因為沒打預防針而容易患病，同樣地也沒有說，因為沒有飲人奶而容易患病：「係我哋見到，佢無人奶健康就每況愈下。我自己係物理治療師，見到佢手腳活動能力同個樣係差咗。」

▼曾先生及關小姐與Danny合照▼

他再次指出，根據聯合國《兒童權利公約》第12條，當局是要尊重Danny的意願。他指社署堅守3星期的調查時間表，「BB得兩個月大，要同父母分開3星期係好痛苦嘅經驗。正常一日餵七、八次人奶，但𠵱家一星期只得一日一小時先餵到，嚴重影響佢嘅健康。」

曾先生引用外國例子，指當局執行強制保護令時，可為相關家庭提供宿舍讓一家人同住之餘，又有社工監察；惟本港未有該些設施。曾說：「強制保護令係為了保護佢（兒童），但保護當中過度着重醫療需要，覺得我哋唔帶佢睇醫生，但最基本的需要其實係飲食，每日嘅需要，要畀到佢抵抗力。」他曾向社署反映，但資源未配合到。

關小姐補充，今日早上8時左右，Danny已經退燒：「自從我見到Danny仔，我畀返人奶佢，6個鐘頭，佢已經個燒係完全退晒...成個過程都係冇藥物治療，冇藥物介入過，我見到我照顧番Danny仔，佢有一個好明顯嘅分別。」