素海霖繪麗奈任賭網代言人稱奉公守法　2022年7名KOL推廣賭網被捕

正值世界盃，2023年以AV女優身分於日本出道的藝人素海霖（繪麗奈，Erena），近日為一個在港涉非法、境外註冊的的賭博網站代言，她為該網站拍攝的廣告，4日前分別在YouTube及Facebook上架。《香港01》記者向素海霖查詢代言賭博網站一事，她強調自己「奉公守法，絕對唔鼓吹賭博」；又指涉事廣告宣傳對象並非在香港。



2022年亦是世界盃舉辦年，當年素海霖曾向《香港01》表示，曾收到多個網上賭場邀請她協助宣傳，報酬更比其他廣告商高3至6倍。她當年亦透露曾經心動，但因怕犯法而末有答應邀請。不料事隔4年，她已搖身一變成為賭博網站代言人。《香港01》正就事件向警方查詢。



執業大律師陸偉雄接受《香港01》訪問時強調，法律的關鍵在於發布或推廣的行為是否在香港境內發生，「你喺香港發布，你嘅罪行就喺香港完成咗。」加上港人亦可能被廣告吸引參與其中，「你話你對象係咩國家或咩地方嘅人，根本站不住腳。」



素海霖（繪麗奈，Erena）近日涉為一個非法賭博網站代言。（涉事賭博網站廣告截圖）

而在2022年時，警方曾以涉嫌推廣或便利收受賭注，拘捕7名在社交媒體宣傳非法賭博網的網紅（KOL），包括貝依霖及蘇淼淼。《香港01》記者今日（23日）向素海霖查詢為賭博網站代言一事，以及會否擔心如當年貝依霖及蘇淼淼般被捕，她回覆稱：「由於個廣告面向亞洲，宣傳嘅對象，並唔係喺香港。話晒我都係有亞洲知名度。你同兩個香港嘅KOL去比較，有啲唔對稱。我哋奉公守法，絕對唔鼓吹賭博，見到個平台都冇講過。我嘅團隊亦都睇到有唔同嘅藝人，甚至乎比我更加出名嘅藝人都接過類似嘅廣告，所以我哋選擇咗接受這個工作邀請。」她又指：「同埋我諗大家忽略咗同忘記咗，我曾經喺兩次嘅知名撲克比賽中獲得第一名同第二名」。

素海霖（繪麗奈，Erena）近日涉為一個非法賭博網站代言。（涉事賭博網站廣告截圖）

據了解，涉事賭博網站在馬來西亞合法註冊，惟在香港屬非法。《香港01》記者該網站，發現設有體育博彩、老虎機、捕魚、棋牌、電子競技及真人娛樂類的賭博。該網站介紹自己「自2018年以來是亞洲最具影響力和最受歡迎的線上博彩娛樂城品牌」，且「同時涵蓋馬來西亞、香港、新加坡等亞洲國家的近百萬的線上玩家」。該網站的語言選擇欄，其中一個中文和一個英文選項為「Hong Kong」；網站的YouTube頻道亦標明該網站是「全港最值得信賴嘅娛樂平台」，並指素海霖正式成為其「特邀女神」；網站提供的聯絡方式當中，WhatsApp號碼為香港使用的「852」字頭。

素海霖（繪麗奈，Erena）近日涉為一個非法賭博網站代言。（涉事賭博網站廣告截圖）

大律師陸偉雄：海外合法註冊網站接受港人落注 在港亦屬違法

素海霖辯稱，廣告宣傳的對象並非為香港人。執業大律師陸偉雄強調，不論她以任何詞語包裝，只要干犯《賭博條例》的相關情節，即違反香港的法例，「同一時間可能有香港人聽到而進行呢個活動。所以根本上，你話你對象係咩國家或咩地方嘅人，根本站不住腳。」而法律的關鍵在於發布或推廣的行為是否在香港境內發生，「最緊要就係你喺香港發布，你嘅罪行就喺香港完成咗，你嘅行為咪喺香港干犯咗呢條《賭博條例》囉。」

陸偉雄指，不少外圍網站為了做生意，一定會將自身美化包裝為「網上娛樂遊戲平台」，但法律並不在乎其使用的名目，而是看其實質運作是否含有賭博成分。即使外圍網站於海外（如馬來西亞）合法註冊，但只要它在香港設有聯絡渠道並接受香港人落注，在香港法律下便是違法。

大律師陸偉雄強調，不論素海霖以任何詞語包裝，只要干犯《賭博條例》的相關情節，即違反香港的法例。（資料圖片）

翻查資料，即使博彩網站在外地有註冊，但由於在香港並沒有獲發牌或豁免，因此在本港通過這些網站下注均屬犯法。參與非法賭博最高可被罰款5萬港元及監禁9個月。

根據香港法例第148章《賭博條例》，除非有關賭注是只能由在香港境外的人作出，或有關賭注是由在香港境外的人作出，否則任何人不得明知而推廣或便利收受賭注或向收受賭注者投注，違者一經定罪，最高可判罰款500萬元及監禁7年。