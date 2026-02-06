新型撞車碰瓷黨｜被捕的士司機護士夫婦、兩名醫生　4人獲准保釋

近日坊間疑出現新型撞車碰瓷黨，有司機在交通事故發生一段時間後，被人無理索取高額償，多宗同類案件涉及同一間律師行和同一名醫生，被質疑是「集團式」敲詐。警方就事件拘捕3男1女，包括一對索償人夫婦及兩名醫生。



警方今日（6日）表示，所有被捕人已獲准保釋候查，須於3月上旬向警方報到。



警務處商業罪案調查科警司馮培基（右）及香港保險業聯會行政總監劉佩玲前日（4日）交代案件。（林振華攝）

警方前日（4日）在記招會上透露，商業罪案調查科正檢視超過100宗可疑個案，發現其中一對本地夫婦，涉及22宗可疑申索個案，分別報稱為一輛私家車或一輛的士上的司機或乘客，或被車撞到的路人，報稱頸部受傷或輕微受傷，向涉事司機和保險公司民事索償，最高一宗索償金額超過港幣30萬元。

警方檢視詳細文件後，發現兩人曾使用虛假文書，包括車房維修單據、收入證明；以及使用多張醫生證明，以獲取長期病假。警方亦發現，案中有醫生診所不約而同牽涉到幾十宗同類型的索償個案，懷疑有人串謀提供虛假檔案和資料，協助保險索償。

警方其後拘捕3男1女，包括一對本地夫婦（均37歲），男子報稱的士司機，女子則報稱為護士；其餘兩名被捕人為本地醫生（56及69歲）。

警方就新型撞車碰瓷黨，以涉嫌串謀詐騙拘捕4人。（資料圖片）

警方提醒，任何人用欺騙手段並意圖詐騙，包括提交失實或虛假的資料及文件，藉以誇大索償金額，或串謀其他人作出詐騙行為，即干犯《盜竊罪條例》第16A條欺詐罪，或普通法下的串謀詐罪，兩者均屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監禁14年。