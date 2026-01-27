新型撞車碰瓷黨｜警聯保險界審視逾30宗案件　最高索償額逾$80萬

早前有傳媒報道，有司機在交通事故發生一段時間後，疑被人無理索取高額償，並指多宗同類案件均涉及同一間律師行和同一名醫生，質疑是「集團式」敲詐。警方今晚（27日）聯同保險界代表召開記者會，交代懷疑交通意外索償詐騙的案件，指正審視超過30宗由保險業界轉介、或市民自行報案的同類型案件，全部於2023和2024年後發生，初步涉款最高的案件，索償額逾80萬元。



香港保險業聯會行政總監劉佩玲提醒，如果收到警方告票或者報案通知，或有第三者索償，必須立刻通知保險公司備案，交由有經驗的專人跟進，切勿因擔心失去「無索償獎勵（NCB）」或被加保費，因小失大。 如最後發現個案沒有人命傷亡等，可再申請取回NCB。



商業罪案調查科警司馮培基指，警方留意到近日有傳媒報道及市民報稱，本港出現「新型碰瓷黨」，市民車輛與另一車輛發生交通意外或事故，在輕微碰撞、甚至沒有碰撞的情況下，於交通案件調查完結一段長時間後，突接獲涉案車輛的司機或乘客提出民事索償，包括律師費用、醫療開支、收入損失、汽車維修及其他雜費，每宗個案涉款數十萬元。

馮表示，警方一直與保險業界、包括保險業聯會緊密合作及聯絡，並有既定個案轉介機制。他形容，近日的報道引起市民關注和擔憂，警方高度關注，商業罪案調查科及交通總部已於上周五（23日），聯同保險業聯會開會了解情況。商罪科已接手調查保險業界轉介的個案，以及市民的報案，同時主動聯絡可疑案件的被索償人士。

他稱，案件涉及保險業、法律界及醫療界等多個界別，警方正在審視超過30宗同類案件，索償金額最高一宗超過80萬元。暫未有人就相關案件被捕。

香港保險業聯會行政總監劉佩玲提醒車主或司機，如收到警方告票或報案通知，或任何第三者索償，要即時通知保險公司；即使他們覺得無過失或情況輕微，仍要通知保險公司備案，交由有經驗的專人處理相關民事索償。

有車主和司機擔心通知保險公司後，會失去無索償獎勵（NCB）或被加保費，劉佩玲呼籲市民「唔好因小失大」，指若調查後發現個案無牽涉人命傷亡或已處理好，車主和司機可保險公司申請取回無索償獎勵。她重申，若車主及司機不打算自行處理案件和解，「唔好承認任何責任；都係嗰句，盡快通知保險公司有呢個個案，由佢哋去處理」。

馮培基指，交通意外索償目的是讓受害人從過失方或其保險公司獲得合理賠償，以彌補因事故帶來的傷害、收入損失及財物損壞。警方提醒市民切勿因一時貪念濫用機制，提供虛假資料或文書，以騙取保險賠償或不同範疇的資助。

他強調，警方一直就同類型案件嚴厲執法，舉例一名女子涉在交通意外後提供虛假陳述，訛稱因意外受傷而失去工作能力，向保險公司索償540萬元，商罪科於2024年檢控該名女子，她被裁定「意圖欺詐」罪成，判囚9個月。

另外，自2024年10月起，警方積極調查有關社會福利署交通意外傷亡援助金（車手獎）相關的詐騙案件。截至今年1月，警方共拘捕361人，已起訴其中180人，當中118人已被定罪，最高判囚10個月，並要向社署償還款項。

根據早前傳媒報道的內容，相關司機在車禍或沒有碰撞的交通事故後，被索償數十萬元。當中有司機在因切線問題被判不小心駕駛罪成，事發時相關車輛沒有碰撞，惟案發逾一年，另一架車上的人才稱因案件導致受傷，向罪成司機索償共逾60萬元。

亦有司機在倒車時意外撞到另一部車，導致該車的車牌底板破裂，受損車輛的司機起初未有要求賠償，並堅持報警；倒車司機結果被判不小心駕駛罪成，其後受損車輛的司機亦向他索償逾60萬元，包括意外造成「痛楚」及要購買營養食品，以及收入損失和交通費等。多宗同類個案的被索償司機，發現案件均由同一間律師行和同一名醫生經手。

警方提醒，任何人用欺騙手段並意圖詐騙，包括提交失實或虛假的資料及文件，藉以誇大索償金額，或串謀其他人作出詐騙行為，即干犯《盜竊罪條例》第16A條欺詐罪，或普通法下的串謀詐罪，兩者均屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監禁14年。