新型撞車碰瓷黨｜商罪科搜旺角一間律師行　檢走多箱證物

新型撞車碰瓷黨引起社會關注，有司機在交通事故發生一段時間後，被人無理索償，多宗案件疑涉同一間律師行和同一名醫生，被質疑是「集團式」敲詐。警方早前就事件拘捕3男1女，包括一對索償人夫婦及兩名醫生，他們均獲准保釋。



商業罪案調查科繼續調查事件，大批人員今日（9日）搜查旺角一間涉案的林姓律師行。晚上8時許，人員檢走多箱證物。



警方調查新型撞車碰瓷黨相關案件，2月9日搜查旺角一間律師行，檢走多箱證物。（戴慧豐攝）

警方在2月4日的記者會上透露，商業罪案調查科正檢視超過100宗可疑個案，發現其中一對本地夫婦，涉及22宗可疑申索個案，分別報稱為一輛私家車或一輛的士上的司機或乘客，或被車撞到的路人，報稱頸部受傷或輕微受傷，向涉事司機和保險公司民事索償，最高一宗索償金額超過港幣30萬元。

警務處商業罪案調查科警司馮培基（右）及香港保險業聯會行政總監劉佩玲2月4日交代案件。（林振華攝）

警方檢視詳細文件後，發現兩人曾使用虛假文書，包括車房維修單據、收入證明；以及使用多張醫生證明，以獲取長期病假。警方亦發現，案中有醫生診所不約而同牽涉到幾十宗同類型的索償個案，懷疑有人串謀提供虛假檔案和資料，協助保險索償。

警方其後拘捕3男1女，包括一對本地夫婦（均37歲），男子報稱的士司機，女子則報稱為護士；其餘兩名被捕人為本地醫生（56及69歲）。4人均獲准保釋候查，須於3月上旬向警方報到。

就新型撞車碰瓷黨案件，警方以涉嫌串謀詐騙拘捕4人。（資料圖片）

警方提醒，任何人用欺騙手段並意圖詐騙，包括提交失實或虛假的資料及文件，藉以誇大索償金額，或串謀其他人作出詐騙行為，即干犯《盜竊罪條例》第16A條欺詐罪，或普通法下的串謀詐罪，兩者均屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監禁14年。