新型碰瓷黨｜醫生及索償人共4人涉騙被捕　警檢名錶金器拖走的士

▼點擊下圖重溫直播▼

近日坊間流傳有新型撞車碰瓷黨，有司機在交通事故發生一段時間後，疑被人無理索取高額償，並指多宗同類案件均涉及同一間律師行和同一名醫生，質疑是「集團式」敲詐。



警方今日（4日）表示，就有關騙案以涉嫌「串謀詐騙」，拘捕3男1女。當中包括一對本地索償人夫婦分別為的士司機及護士，他們涉及22宗案件，最高一宗要求索償逾30萬元。警方調查後，發現夫婦提交虛假文件，包括以假車房維修單據、 收入證明索償，以及用多張醫生證明獲取長期病假。另外，警方拘捕兩名本地醫生，涉嫌串謀提供虛假檔案和資料，協助索償。



警務處商業罪案調查科警司馮培基（右）及香港保險業聯會行政總監劉佩玲交代案件。（林振華攝）

夫婦稱車禍受傷22次索償 最高涉逾$30萬 醫生疑串謀供假檔案

繼上周記者會後，商業罪案調查科續作出深入調查，現時檢視超過100宗可疑交通意外索償個案，主要是由保險業界及保險業聯會轉介的個案，以及市民報案。警方調查發現，其中一對本地夫婦，涉及22宗可疑申索個案，他們分別報稱為一輛私家車或一輛計程車上的司機或乘客，或被車撞到的路人。有關個案發生在過去4至5年間，部分個案仍在索償中。

在20多宗輕微交通事故中，該對夫婦報稱頸部受傷或輕微受傷，向涉事司機和保險公司民事索償，最高一宗索償金額超過港幣30萬元。警方檢視詳細文件後，發現兩人曾使用虛假文書，包括車房維修單據、收入證明；以及使用多張醫生證明，以獲取長期病假。

警方亦發現，案中有醫生診所不約而同牽涉到幾十宗同類型的索償個案，懷疑有人串謀提供虛假檔案和資料，協助保險索償。

警方就新型撞車碰瓷黨串謀詐騙案拘捕4人，商業罪案調查科警司馮培基交代案情。（林振華攝）

警務處商業罪案調查科警司馮培基指，警方今日清晨採取拘捕行動，搜查全港多個地點，包括涉案醫務診所及車房。行動中，警方一共拘捕3男1女，包括一對本地夫婦（均37歲），男子報稱的士司機，女子則報稱為護士；其餘兩名被捕人為本地醫生（56及69歲）。4人現正被警方通宵扣查。

警方檢獲大量檔案、手機、電腦，並在被捕夫婦住所檢獲30萬元現金、兩隻名錶及一批金器，亦拖走一輛屬妻子名下之的士，以待調查及進一步檢驗。

警方就新型撞車碰瓷黨，以涉嫌串謀詐騙拘捕4人。（資料圖片）

曾有個案申索50萬元僅獲賠3.5萬元 最終賠償保險公司60萬元

香港保險業聯會行政總監劉佩玲表示，香港保險業聯會設有預防保險索償詐騙的偵測系統，利用人工智能大數據，偵測可疑索償個案，再透過內部機制找到相關資料，因此能快速將涉案可疑夫婦的所有個案資料，交予商業罪案調查科調查.聯會感謝警方果斷執法。

保險業聯會呼籲，市民不要以為保險公司收到沒有理據或誇大的索償後，會置之不理。劉強調保險公司會認真調查搜證；即使去到法庭民事訴訟期間，保險公司都會提供資料給法庭，以助了解索償是否誇大或存疑。

劉佩玲又稱，部分個案索償人因被律師或其他人挑撥，令他們嘗試誇大傷勢索償，惟最終獲賠金額非常少，大部分花費於法律費用，使最終得益人並非索償人本身，因此市民不要以身試法。

她舉例，曾有個案在法庭審理時，索償人要求超過50萬元賠償金，但保險公司提供資料給法庭後，法庭不信納有關索償人，最後只判予3.5萬元賠償，而索償人需要賠償保險公司的律師費用卻超過60萬元。她指出，不法分子心存僥倖，嘗試向保險公司誇大或偽造索償，有機會得不償失。

香港保險業聯會行政總監劉佩玲呼籲，大眾切勿嘗試向保險公司誇大或偽造索償，否則有機會得不償失。（林振華攝）

警方表示，商業罪案調查科仍檢視大量可疑案件，若發現有任何人涉及欺詐或者刑事的案件，或者涉嫌協助教唆或者串謀這些人作出欺詐行為，定必果斷執法。警方行動仍然進行，不排除有更多人被捕。警方重申，絕不會姑息濫用交通意外索償機制而作出欺詐行為的人。

警方早前表示，留意到近日有傳媒報道及市民報稱，本港出現「新型碰瓷黨」，市民車輛與另一車輛發生交通意外或事故，在輕微碰撞、甚至沒有碰撞的情況下，於交通案件調查完結一段長時間後，突接獲涉案車輛的司機或乘客提出民事索償，包括律師費用、醫療開支、收入損失、汽車維修及其他雜費，每宗個案涉款數十萬元。

根據早前傳媒報道的內容，相關司機在車禍或沒有碰撞的交通事故後，被索償數十萬元。當中有司機在因切線問題被判不小心駕駛罪成，事發時相關車輛沒有碰撞，惟案發逾一年，另一架車上的人才稱因案件導致受傷，向罪成司機索償共逾60萬元。

亦有司機在倒車時意外撞到另一部車，導致該車的車牌底板破裂，受損車輛的司機起初未有要求賠償，並堅持報警；倒車司機結果被判不小心駕駛罪成，其後受損車輛的司機亦向他索償逾60萬元，包括意外造成「痛楚」及要購買營養食品，以及收入損失和交通費等。多宗同類個案的被索償司機，發現案件均由同一間律師行和同一名醫生經手。

警方提醒，任何人用欺騙手段並意圖詐騙，包括提交失實或虛假的資料及文件，藉以誇大索償金額，或串謀其他人作出詐騙行為，即干犯《盜竊罪條例》第16A條欺詐罪，或普通法下的串謀詐罪，兩者均屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監禁14年。