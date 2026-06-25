猜猜我是誰｜27歲女扮親友呃3長者$65萬　專挑人少CCTV盲點交收

一名27歲無業女子於本月涉及3宗「猜猜我是誰」的電話騙案，騙取3名長者共65萬元。騙徒假扮受害人親友，以不同理由訛稱急需要錢，繼而誘騙長者到人煙稀少，或沒有閉路電視的地方進行交收。警方昨日（24日）以「以欺騙手段取得財產」將她拘捕。



將軍澳警區刑事調查隊第六隊督察方妙群陳述案情，指警方上周四（18日）接獲一名85歲長者報案，指早前接獲一通來歷不明的電話，稱其兒子受傷，並急需用錢，事主不虞有詐，攜同20萬元現金到將軍澳一個公園內與對方交收，對方得手後逃去無蹤。事主其後與兒子聯絡，方知受騙，於是報警求助。警方隨即展開深入調查，透過翻查「銳眼計劃」下的閉路電視，成功鎖定一名涉案女子。

將軍澳警區刑事調查隊第六隊督察方妙群。（黃偉民攝）

昨日（24日）將軍澳警區刑事調查隊第六隊聯同特遣隊人員，以「以欺騙手段取得財產」罪在黃大仙拘捕一名27歲本地女子，她報稱無業。人員經調查後，相信被捕人涉及另外兩宗同類型案件，被捕人在6月18日及23日分別在馬鞍山及大埔以同類型手段騙取76歲至80歲受害人，3宗騙款共涉65萬元。

警方指，騙徒虛構受害人的親友因不同緊急理由需要用錢，例如被執法部門拘捕須支付保釋金或突然入院須繳付手術費，繼而騙取長者到人煙稀少或沒有閉路電視的地方進行交收。

警方表示，今次「猜猜我是誰」電話騙案主要針對長者，騙徒假扮受害人的親友，以不同藉口要求對方即時支付大量現金，製造焦慮令長者關心則亂，呼籲市民多加留意身邊的長者，如長者突然要求提取大量現金，或有機會是誤墮騙案。

警方又提醒長者，如收到陌生人電話，聲稱親友急需用錢，應要保持冷靜，並立即聯絡親友核實真偽，切勿將金錢交予陌生人。如市民懷疑受騙，可致電「18222」防騙易熱線， 或立即報警。

警方重申，「以欺騙手段取得財產」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判入獄10年。