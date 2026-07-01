黃錦輝涉醉駕被捕｜酒後駕駛罰則一覽　最高囚3年、至少停牌半年

消息指，立法會議員黃錦輝前晚（6月29日）涉醉駕被捕。根據法例，在100毫升呼氣中有22微克酒精；在100毫升血液中有50毫克酒精；或在100毫升尿液中有67毫克酒精即屬酒後駕駛，最高可被判處罰款25,000元及監禁3年。在酒後駕駛三級制之下，若酒類或藥物影響下駕駛以致沒有能力妥當地控制車輛，最短停牌期定為第3級，首次定罪停牌兩年、第二次/再次定罪，停牌5年。



酒後駕駛，最高可被判處罰款25,000元及監禁3年。警方經常會進行打擊酒後駕駛行動。（資料圖片/警方圖片）

酒精對駕駛能力的影響是什麼？

．判斷力受損

．反應時間延遲

．視覺及注意力受影響

．身體協調能力下降

．增加冒險行為



消息指，立法會議員黃錦輝渉醉駕被捕。（資料圖片）

香港酒後駕駛法例定義是什麼？酒精濃度多少是犯法？

酒後駕駛酒精濃度『訂明限度』指：

(a) 在100毫升呼氣中有22微克酒精；

(b) 在100毫升血液中有50毫克酒精；或

(c) 在100毫升尿液中有67毫克酒精。



香港酒後駕駛法例三級制之下的酒精濃度：

第1級：超過訂明限度(即每 100 毫升呼氣/血液/尿液分別有 22 微克/50 毫克/67 毫克酒精)，但低於每 100 毫升呼氣/血液/尿液 分別含有 35 微克/80 毫克/107 毫克酒精的比例。

第2級：超過第1級，但低於每 100 毫升呼氣/血液/尿液分別含有 66 微克/150 毫克/201 毫克酒精的比例。

第3級：超過第2級

酒後駕駛罰則是什麼？

．最高可被判處罰款港幣 25,000 元及監禁 3 年

．強制修習駕駛改進課程

．記 10 分違例駕駛記分

警方有流動呼氣車打擊酒駕。

酒後駕駛最短停牌期多久？

三級制等級．首次定罪．第二次/再次定罪

第1級．6個月．2年

第2級：1年．3年

第3級：2年．5年

