鬼油｜跨部門半月破19案拘27人　揭黑幫聘偷渡客24小時營運鬼油站

香港海關、消防處及警務處採取代號「擊破」的聯合行動，打擊非法燃油活動，在4月中旬至下旬，從海路及陸路堵截非法燃油的來源及供應，並在多區偵破共19宗相關案件，搗破的非法油站有位於鬧市露天停車場，亦有位於城門水塘山邊。



行動中共檢獲市值約330萬元的逾2.1萬公升非法燃油、15部車及一艘快艇，並拘捕27人。當局揭發有非法油站由黑幫操控，聘請非法入境者留宿，24小時營業；部分檢獲的中港私家車改裝油缸，以運載更多「鬼油」，當中有汽車油缸容量原本為100升，改裝後大增4倍至500升。



香港海關、消防處及警務處採取代號「擊破」的聯合行動，打擊非法燃油活動，共檢獲15部車輛、一艘快艇及超過2.1萬公升非法燃油，市值約330萬元。（黃學潤攝）

4月13至30日期間，香港海關聯同消防處及警務處，展開代號「擊破」的全港打擊非法燃油活動，全面覆蓋陸路、海路走私及市內非法燃油活動，堵截非法燃油的來源及供應，打擊非法燃油買賣。行動中合共偵破19宗案件，包括14宗非法汽油及5宗非法柴油案，共檢獲超過2.1萬公升非法燃油，包括超過8,000公升未完稅汽油及1.3萬公升柴油。

行動中共拘捕25男2女（20至63歲），當中10人為經營非法油站人員、6人為非法油站顧客、6人為跨境車司機，以及5人為船員；檢取15輛涉案車輛及一艘快艇。檢獲的物品總值超過330萬元，應課稅值約5萬元。

行動中，三方合作全面覆蓋陸路、海路走私以及市內非法燃油活動。（海關提供）

關口截4改裝油缸私家車 一日出入境多次惹懷疑

打擊非法燃油源頭來源方面，海關分別於4月13及18日，在香園圍邊境管制站及港珠澳大橋香港口岸，偵破4宗陸路走私汽油案件，扣查4輛懷疑以改裝油缸走私未完稅汽油的跨境私家車，共檢獲約1,200公升未完稅汽油，拘捕4名男司機。海關相信，涉案車輛在內地油站入滿油，並準備將汽油走私到鄉郊的貨倉儲存，再以其他車輛運送到市區非法加油站販賣。

據悉，有部分中港私家車車輛油缸有改裝，由原先100公升改裝至載500公升，亦有一輛從原裝80公升油缸，改裝至300公升，一日多次來回香港與內地，引起關口懷疑。（黃學潤攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第三組指揮官張業泰表示，檢獲的懷疑改裝私家車，入油位置有兩至三個燃油加注口，油缸體積亦較同款私家車大，極不尋常；所有涉案車輛都會交由機電工程署人員作進一步檢驗，以確認車輛改裝的詳細情況。據悉，有部分中港私家車車輛油缸有改裝，由原先100公升改裝至載500公升；亦有一輛從原裝80公升油缸，改裝至300公升，一日來回香港與內地4至5次，引起關口人員懷疑。

另外，海關於4月13、17及19日，在果洲群島、青山灣及長洲海面破獲3宗海路走私汽油案件，共檢獲約4,000公升未完稅汽油，拘捕5名男船員。

多區搗非法油站及油倉 拘13人包括6顧客

海關聯同消防處及警方，亦掃蕩多個市內非法汽油流動加油站。在4月14、16、22及27日，人員分別在樂富、九龍灣、黃大仙、啟德及青衣，搗破5個非法汽油流動加油站，檢獲約2,200公升未完稅汽油；拘捕8男1女，包括4名非法加油站操作員及5名顧客，並檢取4輛供應汽油的輕型貨車、1輛供應汽油的私家車及4輛光顧非法加油站的私家車。

另外，人員於4月22及28日，分別在荃灣及元朗搗破一個非法汽油固定加油站及一個非法燃油儲存倉庫，檢獲約800公升未完稅汽油及1,600公升柴油，拘捕3男1女，包括兩名非法加油站操作員、一名顧客及一名跨境車司機；檢取一輛供應汽油的私家車，及一輛光顧非法加油站的私家車。

+ 1

城門水塘鬼油站每月營業額$180萬 偷渡客營運淪黑幫替死鬼

4月22日的行動中，警方新界南總區反三合會行動組搗破一個隱藏於城門水塘附近山邊、由三合會操縱的非法油站。該非法油站以鐵皮屋作掩飾，表面上與普通鄉郊建築無異，但實際上屬一個固定非法油站，專為熟客提供非法汽油。

人員當日突擊搜查該非法油站，拘捕3名男子，包括兩名非法油站操作員及一名光顧的私家車司機，涉嫌「非法處理或管有未完稅汽油」。該兩名油站操作員為孟加拉藉非法入境者，另以「非法入境」罪被捕。

非法油站以一間鐵皮屋做掩飾，表面上與普通鄉郊建築無異，但實際上屬一個固定非法油站，專為熟客提供非法汽油。（警方提供）

警務處新界南總區反三合會行動組第二隊高級督察梁成杰指，警方除了檢獲油槍、油錶、油泵等一般非法油站常見的入油工具外，亦發現鐵皮屋內有一個貨櫃被用作兩名非法入境者的睡房，令涉事非法油站可24小時全天候運作。

行動中，警員亦檢獲兩本數簿、4.4萬元現金及大批入油工具。警方相信，該個由三合會操縱的非法油站，每月營業額可達180萬元；幕後操縱的集團覷準本地油價高企，透過非法渠道取得未完稅汽油，以低於市價，利誘司機鋌而走險，購買非法汽油。

警方指，該非法油站雖然位於城門水塘山邊，但附近一百米範圍內已民區，住有數十戶人。亳無消防設備的鐵皮屋內儲存易燃電油，帶來極大隱患，一旦發生火警或爆炸，極有可能引起山火並波及附近民居，猶如在居民身邊放置「計時炸彈」。 警方強力譴責不法集團為求謀取私利，罔顧公眾安全，凌駕市民性命，行為極度卑劣。

集團亦刻意招攬非法入境者作為廉價勞工，幫忙營運及收銀，利用非法入境者只求極少報酬的特點，當油站被搗破時，非法入境者可充當「替死鬼」，減低集團核心成員曝光及被捕的風險，增加執法難度。警方不排除有更多涉案者被捕。

消防處出動無人機在策略性位置進行俯瞰式巡邏，識別出可疑舉動。（消防提供）

消防無人機俯瞰式巡邏 同一露天停車場搗3非法油站

另外，消防處分別於九龍灣及筲箕灣搗破4個非法柴油加油站，並於深圳灣搗破一宗過量儲存危險品的個案，一共檢獲超過1.1萬升柴油同一批入油工具，並截獲5名涉案者（34至53歲），涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，將會提出檢控。消防處已檢走涉案柴油及工具，會向法庭申請充公。

消防處打擊非法燃油轉注特遣隊高級消防隊長楊俊華指，上述個案中，3個流動非法加油站隱藏於同一個鬧市露天停車場中，由貨車改裝而成。消防處出動無人機在策略性位置進行俯瞰式巡邏，識別出可疑舉動，並作出針對性部署，最終成功於該露天停車場，搗破3個流動非法加油站。

處方指，非法加油站沒有裝設加油站專用的消防設備，亦欠缺妥善管理，而該露天停車場位於高架公路旁，附近更加有住宅屋苑及商業大廈，萬一發生洩漏、火警甚至爆炸，可以帶來極大的傷亡及財物損失。

警務處新界南總區反三合會行動組第二隊高級督察梁成杰（左）、海關稅收罪案調查科稅收調查第三組指揮官張業泰（中）與消防處打擊非法燃油轉注特遣隊高級消防隊長楊俊華（右）交代案件。（黃學潤攝）

當局提醒，非法加油站欠缺合規的防火設備，對公眾構成危險，市民切勿光顧非法加油站；購買非法燃油為刑事罪行，更會留有案底，而且非法燃油對車輛可構成損害，影響行車安全，而涉案車輛亦可被充公，市民切勿以身試法。

根據《危險品條例》及《消防（消除火警危險）規例》，過量儲存危險品及經營非法加油站即屬犯罪，違者一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁6個月。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買未完稅汽油即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

跨境車司機及船員切勿參與任何走私活動，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被罰款200萬元及監禁7年。如發現為走私目的而更改車輛或船隻的裝置、構造物或結構並加以利用，該車輛或船隻可被沒收。

市民可透過消防處「火警危險電子投訴平台」上的「油擊」舉報眼，舉報懷疑非法燃油活動。（網頁截圖）

市民若懷疑有不法分子經營非法燃油轉注活動，例如見到可疑車輛長時間停泊於路邊，車上載有入油工具；現場傳出濃烈汽油氣味；有處所頻繁出現車輛短暫停靠、或出現等待入油的車龍等，應馬上舉報。

在確保自身安全情況下，市民可以拍攝照片或影片，上載至消防處「火警危險電子投訴平台」上的「油擊」舉報眼，或透過24小時舉報熱線5577 9666聯絡消防處，舉報懷疑非法燃油活動；亦可致電海關24小時熱線182 8080舉報。