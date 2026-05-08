鬼油｜消防處葵涌搗非法油站　檢580公升柴油檢控一男

近期「鬼油」活動猖獗，執法部門連日打擊。消防處打擊非法燃油轉注特遣隊今日（8日）於葵青區一帶，進行針對性打擊非法加油活動的行動，在永立街搗破一個非法加油站，檢獲約580公升柴油，市值超過2萬元。



行動中，消防處人員發現大批入油工具，並截查一名男子，懷疑與案件有關。他涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，將會被檢控。同時，消防處已檢走涉案柴油，並會向法庭申請充公。



消防於永立街搗破一個非法加油站，檢獲約580公升柴油，市值超過2萬元。（消防提供）

消防處一向致力打擊任何形式的非法加油活動。該處重申，從事非法加油活動罪行嚴重。根據《消防（消除火警危險）規例》第19條，任何人為提供受管制物質以供轉注入汽車油缸的業務的目的，而在任何處所之內或之上管有或控制受管制物質，即屬犯罪。違者一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁6個月，如屬其後每次定罪，可被判罰款20萬元及監禁一年。

消防處呼籲市民切勿光顧非法加油站。由於非法加油站並非根據國際廣泛認可的安全標準興建，亦未有裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，可造成人命傷亡及導致財物損毀，後果非常嚴重。

市民如發現懷疑非法燃油轉注活動，可透過消防處「火警危險電子投訴平台」（fhcp.hkfsd.gov.hk）上的「『油擊』舉報眼」，或24小時舉報熱線5577 9666作出舉報。