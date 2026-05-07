鬼油｜跨部門紫田村及葵泰路連搗兩非法油站　檢$14萬私油將控2男

油價居高不下。《香港01》今早（7日）報道屯門紫田村、葵青一帶「鬼油場」猖獗，引起迴響。消防、警方及海關今日隨即展開行動，於近紫田村及葵泰路，搗破兩個非法加油站，共檢獲約1100公升汽油及3000公升柴油，市值超過14萬元。行動中，消防處截查2男，將提檢控。



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消防、警方及海關今日（7日）展開行動，於近屯門紫田村及葵泰路，搗破兩個非法加油站，共檢獲市值超過14萬元汽油及柴油，將檢控2男。（消防處圖片）

消防處打擊非法燃油轉注特遣隊、聯同警務處和香港海關，今日於屯門區及葵青區一帶，進行針對性打擊非法加油活動的行動，於上述兩處地點檢獲相關燃油。消防處已將涉案的燃油檢走，並會向法庭申請充公。

在兩次行動中，消防處人員發現大批入油工具，並截查2名男子，懷疑與案件有關。他們涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，將會被檢控。

《香港01》記者早前實地調查，發現單單在葵青區的6條街上，便有多達12個「鬼油檔」公然運作，猖獗程度「一街5檔」，每檔相距僅20、30米，且來者不拒。翻查Google街景圖，部分葵青區鬼油站或早於2016年已開檔。

另有位處偏遠的屯門紫田村「鬼油場」，設天眼24小時運作，「規模」之大擁有人數過千的WhatsApp群組，顧客要加入群組、獲取位置、報上車牌、核實身份，深宵時份仍不乏客源。有立法會議員警告，非法燃油在市區爆炸，後果如同「巨型炸彈」，強調盡快將罰則加大以提高阻嚇性。

《香港01》記者實地調查發現，單單在葵青區的6條街上，便有多達12個「鬼油檔」公然運作。（香港01記者攝）

消防處一向致力打擊任何形式的非法加油活動。處方重申，從事非法加油活動罪行嚴重。根據《消防（消除火警危險）規例》第19條，任何人為提供受管制物質以供轉注入汽車油缸的業務的目的，而在任何處所之內或之上管有或控制受管制物質，即屬犯罪。違者一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁6個月，如屬其後每次定罪，可被判罰款20萬元及監禁一年。

記者在屯門紫田村鐵皮屋上空航拍，鐵皮屋密不透風，無法看到屋內情況，難以確認是否有人進行非法燃油轉注活動。（香港01記者攝）

消防處呼籲，市民切勿光顧非法加油站。由於非法加油站並非根據國際廣泛認可的安全標準興建，亦未有裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，可造成人命傷亡及導致財物損毀，後果非常嚴重。

市民如發現懷疑非法燃油轉注活動，可透過消防處「火警危險電子投訴平台」（fhcp.hkfsd.gov.hk）上的「『油擊』舉報眼」或24小時舉報熱線5577 9666作出舉報。