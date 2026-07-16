世界盃．英格蘭對阿根廷｜800人聚集商場睇波　球迷：現場氣氛好

西班牙本港時間昨日（15日）凌晨擊敗法國，奪得決賽席位，另一邊廂，英格蘭大戰阿根廷的準決賽本港時間今日（16日）凌晨3時舉行，雙方過往在世界盃曾有5次碰頭，累積不少恩怨，兩大宿敵逾20年來再次對決，阿根廷由美斯（Lionel Messi）領軍，英格蘭則有哈利卡尼（Harry Kane），以及梅開二度打敗挪威、和夏蘭特（Erling Braut Haaland）有互動而人氣急升的祖迪比寧咸（Jude Bellingham），雙方球迷期待兩隊在今場準決賽擦出激烈火花。



《香港01》今日凌晨在兩軍交戰前抵達商場奧海城，多達800人聚集霸位，現場支持阿根廷的球迷較多，除了穿上阿根廷國家隊球衣外，更戴上阿根廷代表色的假髮，但英格蘭球迷人數不容忽視，兩邊球迷帶同國旗等應援物品到場，大戰前夕，眾人高呼口號支持愛隊。



大戰準時開始，上半場火藥味濃，雙方球員多次「埋身肉搏」幾乎打大交，奧海城打氣聲此起彼落，雙方上半場0：0。



多達800人聚集霸位，現場支持阿根廷的球迷較多，但英格蘭球迷人數不容忽視，兩邊球迷身穿球衣支持愛隊。（陳永武攝）

阿根廷球迷蔡先生和胞弟共5人一起到場觀賽，蔡生表示，自從上屆世界盃，已經支持阿根廷，估計美斯今次可以射入兩球，雖然阿根廷隊表面上依靠美斯獨力支撐，但觀察過往賽事，其他隊友都可以「餵波」給美斯，希望美斯今場「唔使跑咁多」。蔡生更希望雙方無需踢到加時，原因是賽後「要返工」。

蔡先生估計美斯今次可以射入兩球。（陳永武攝）

冼同學和李同學共同支持英格蘭，當中冼生指自己「支持Kane Sir」，預計他會入到3球，由於奧海城現場氣氛較好，所以他們特意乘車前往「睇波」。

冼同學（左）和李同學（右）均支持英格蘭，當中冼同學指自己「支持Kane Sir」，預計他會入到3球。（陳永武攝）

支持英格蘭的溫先生預計英格蘭會以2：1擊敗阿根廷，自己本身支持祖迪比寧咸，預計哈利卡尼是今場首名球員入球。溫生聽聞奧海城氣氛較好，即使住在新界，都照樣前來觀賽。

溫先生預計英格蘭會以2：1擊敗阿根廷。（陳永武攝）

美斯對埃及一仗為羅美路送上助攻，決賽周累積9助攻並列史上第一。（路透社）