過度包裝｜新規下再開箱實測　同貨包裝如舊　環團拆到心碎促履責

隨着內地於7月1日起實施《限制快遞過度包裝要求》國家標準，到底包裝箱尺寸、包裝層數及封箱膠帶使用量的規限，有否為網購所衍生的包裝廢料問題帶來「轉機」？《香港01》在內地新標準生效後，再於內地電商平台分別購買易碎及非易碎品，包括早前一名受訪者曾購入的陶瓷碟，結果顯示新規前包足7層、新規後仍是包足7層，一同開箱的環保團體「綠惜地球」直言：「拆到心都碎。」



一件件包裹嚴實的跨境貨物背後，埋藏着各持份者的顧慮與壓力。綠惜地球認為，減廢須由源頭入手，敦促電商平台履行生產者責任。對於環保署指要在港立法規管，存在較高複雜性，綠惜地球歡迎署方持續監察，惟關注具體的執行方式，例如會否主動向內地監管部門反映、如何督促生產者履行責任並公布相關資料等。

《香港01》與「綠惜地球」於內地新標準生效後一同拆件，發現兩件貨品各自的包裝層數及封箱膠帶使用量，仍不合規。（湯致遠攝）

內地新標準生效後再開箱 揭包裝數量仍不達標

內地新標準生效前夕，記者走訪多個自提點直擊市民拆件，除「戰利品」被五花大綁，其中一隻陶瓷碟更被包上7層物料。《香港01》在新標準生效後，分別購買易碎品及非易碎品，於同一平台、同一商店、購入一隻同一款式的陶瓷碟；同時，亦於另一商店購買一支咪高峰手持棒。7月中旬收貨後，記者即聯同環保團體「綠惜地球」環境事務經理陳永傑及環境事務主任趙苡彤一同拆件。

《香港01》在內地新標準生效後，邀請環保團體「綠惜地球」環境事務經理陳永傑（右）及環境事務主任趙苡彤（左）一同拆件。（湯致遠攝）

相同陶瓷碟仍包足7層 環團：拆到心都碎

採訪當日，兩人從記者手中接過兩件貨「二合為一」的包裹，拆除最外層的藍色膠膜量度後，結果與早前不少膠膜一樣，同樣長達3米。裝有陶瓷碟的包裹最外層有黃色膠袋，𠝹開紙盒後定睛一看，兩人便不禁齊聲驚呼，其後接連取出2個膠袋及一個氣柱袋。

其中，包覆陶瓷碟的2層泡泡紙被膠紙密封，需出動鉸剪、𠝹刀兼四手並用，過程中陳永傑啞然失笑：「我究竟要開幾多次？我都係要隻碟啫，使唔使咁呀？」經點算後，該包裹共有8層包裝物料。根據內地新標準，紙托不完全包覆貨物並不計作一層，但易損易碎類物品的包裝層數不得超過3層，故8層物料減去紙托後，仍然遠超新標準的規定。

陳永傑直言「拆到心都碎」，質疑紙箱對小巧的陶瓷碟來說過大，以致需要額外塞入更多填充物填補空隙，增加不必要的浪費與成本。趙苡彤則認為，氣柱袋及泡泡紙已足以保護陶瓷碟，其餘2個膠袋的防撞效用成疑。

包裝箱合規但膠紙勁長 逾5米狂黐封箱遠超規定

兩人繼續開箱咪高峰手持棒，面對纏繞大量膠紙的包裹，他們一度無從下手。為統計總長度，兩人最終花近8分鐘撕出所有封箱膠紙。根據內地新標準，膠紙使用長度與包裝箱大小掛鉤，該箱的長闊高總和約為530毫米，對應使用長度不得超過3倍（即1590毫米），惟實際量度後發現使用長度約為558厘米（5580毫米），遠超規定約2.5倍。膠紙闊度為45毫米，則符合規定。

陳永傑推測，商家欲以膠紙代替膠袋，「覺得黐膠紙順手就係咁捲。」至於咪棒僅被一個長方紙盒包裹，沒有其他填充物；經計算後包裝箱尺寸亦符合規定。陳永傑提出，商家可考慮只用原包裝出貨，省去外層紙盒。

商家為達攬件要求過度包裝 買家、回收業擔惡果

過度包裝現象背後，商家、消費者及回收業界均承受壓力。陳永傑指，部分網購平台或物流公司為免貨物在運送途中受損，要求商家「妥善」包裝，如確保貨物在箱內不會晃動而發出聲響或碰觸內壁，否則便可能拒收包裹。商家為達攬件要求，只能轉用尺寸較大的包裝盒，並塞入更多填充物，「其實係鼓勵緊前端，應包就盡包，唔應該包都包埋。」

貨物跨境送到消費者手中，回收責任及壓力亦隨之轉移，「甚至有少少怪責消費者——因為你買呢件貨，所以你要承受過度包裝帶嚟嘅惡果，係你嘅困擾嚟。」他以先前膠紙纏箱為例，「收到件貨係咁嘅狀況，咁到底怪得邊個？......大家（市民）個回收意識都強，但似乎就係有呢啲掣肘。」

早前在大角咀鐵樹街的自提點可見，有市民取件後將膠膜棄於路邊垃圾桶旁。（梁偉權攝）

若消費者不勝其煩隨意丟棄，壓力將再轉移到垃圾處理及回收業界，例如有商場物管會禁止市民隨意棄置包裝物料於商場垃圾桶內，以免徒增清潔工的工作量。陳永傑坦言，即使「綠在區區」初時願意接收此類紙箱，亦可能不堪繁重的撕膠工序索性丟棄，「浪費大家一番好意，大家都係想做好環保、做好回收，大家都履行咗公民責任，但最後因為呢啲嘢（大量不可回收膠紙）令到件事做唔到，我覺得好可惜。」

包裝越厚越好？ 或許足夠已夠

記者日前走訪港九新界多個自提點，不少受訪市民認為過度包裝問題普遍，卻亦帶來「安全感」，確保貨物不會輕易損毀或丟失。陳永傑強調，團體明白包裝物料在長途運輸中具必要性，並非要完全除去，關鍵在於釐定「足夠」和「過多」。他補充指，內地在制定新標準前曾諮詢業界、了解實際需要：「如果生產商都覺得呢個標準合理、似乎work（可行），（包裝）會唔會就已經足夠呢？」

消費者習慣厚實包裝帶來的保護，陳認為這份「保護」源自心理作用，而非功能及物理上，「心理上覺得包裝需要加多啲，令我安心啲，咁我覺得會安全啲。但到底係咪產生必要作用呢？」正如先前所拆的陶瓷碟，在眾多包裝物料當中，可能只有少數起關鍵保護作用。

香港有逾千個自提點，至今僅有9間參與環保署所推出「自提點即場回收計劃」。陳永傑指，明白兼營自提點的店舖面積有限，至於專營自提點，當局可參考《塑膠飲料容器生產者責任計劃》的做法，考慮在面積符合要求的自提點增設即場回收服務。

+ 1

內地立標準按條例定罰則 環團關注環保署執行配合

陳永傑指出，國家早在2021年「十四五」規劃對快遞包裝設下明確方向，鼓勵推進快遞包裝減量化、標準化、循環化。隨各項條例實施，今年「十五五」規劃列明，應引導公眾抵制過度包裝。2018年公布的《快遞暫行條例》（《條例》），至去年第二次修訂，強調快遞包裝應當符合強制性國家標準，其中便包括《限制快遞過度包裝要求》。

此外，《條例》提出經營快遞業務的企業，應當制定並實施包裝物回收利用管理制度，提高包裝物的回收利用率；應向郵政管理部門報告包裝物中一次性塑料制品的使用、回收情況；同時，通過積分獎勵、寄件優惠等方式引導用戶重覆使用包裝物。倘若企業快遞包裝不符合國家標準，或未適時匯報，郵政管理部門、市場監督管理部門等監管部門可依法予以罰款。

內地於2018年公布的《快遞暫行條例》，至去年第二次修訂，強調快遞包裝應當符合強制性國家標準，其中便包括剛於7月1日實施的《限制快遞過度包裝要求》。（湯致遠攝）

環保署早前回覆查詢指，沒有編製網購物品包裝的相關統計數據，大部分均在境外發貨和包裝，要在港立法規管，存在較高複雜性；會繼續密切留意網購平台及其他業界減少包裝和回收措施的成效。陳永傑指，團體歡迎署方持續監察包裝問題，惟關注具體的執行方式，尤其是當發現內地電商平台違反標準時，署方會否主動向內地監管部門反映，以及如何督促生產者履行責任並公布相關資料。

至於相關統計數據，陳表示國家郵政局每年均公布郵政行業運行情況，其中包括國際/港澳台郵包總量，他建議有關部門嘗試查詢寄往香港的郵包總量，以估算包裝總量，並針對該數字擬定對策及廢物管理設拖。

截至2026年6月，環保署與145間企業已簽署《減少使用包裝約章》（《約章》），鼓勵業界減少或以較環保的方式包裝產品，包括重新檢視包裝設計、提高包裝的可回收性和重用性等。陳永傑發現，自團體上月舉行發布會，「菜鳥供應鏈香港有限公司」不久後便簽署《約章》，意味着需於本月底（7月31日）向環保署提交年度所用包裝物料總量。他認為一方面反映企業重視環保，另一方面亦揭示跨境快遞物流可被管理及監察。

環團倡「按金制」可重用包裝 促履行生產者責任

為推動源頭減廢，綠惜地球敦促電商平台除履行生產者責任，及主動參與「自提點即場回收計劃」外，亦可考慮推出可重複使用包裝物料，如硬紙盒，並以「按金制」（Deposit-return）等誘因，吸引市民用後回收。

此外，團體建議政府鼓勵電商簽署《約章》，同時銜接內地新標準，以監督跨境企業實行情況；亦應盡快將網購包裝物料納入「生產者責任計劃」範圍。長遠而言，當局亦可參考內地新標準或海外做法，制定包裝法例，乃至罰則。

最後，消費者應培養良好的網購習慣，善用購物車功能，下單前審視是否有需要；主動向商戶提出減少不必要包裝。若日後有商戶推出可重用包裝，消費者亦可考慮優先光顧。

↓↓↓ 9個設有即場回收的自提點 ↓↓↓

內地實施的《限制快遞過度包裝要求》為一套國家標準，按「快遞包裝箱適配」、「快遞包裝層數」及「封箱膠帶使用量」3大指標規管。快遞包裝箱適配要求根據快遞內件呎寸選擇適配的包裝箱，呎寸分別為大於80毫米且但不大於150毫米、大於150毫米但不大於500毫米、大於500毫米但不大於1500毫米；對應的包裝箱體對角線允許倍數分別為2.5、2.0、1.5。

快遞包裝層數則以「非易損易碎類」和「易損易碎類」再細分成25個小分類，層數限為2層、3層、4層；4層包裝適用於冷福肉類或易變形的物品。封套、包裝箱/袋等均計一層，氣泡墊、發泡膠粒、充氣物等如完全包裹亦計一層，否則不計層數；封箱膠帶則不計作層數。

雖然封箱膠帶不計作層數，但使用量統一規定闊度不得超過45毫米，同時以包裝箱的長闊高總和為基準，總和分別為不多於700毫米、多於700毫米但不多於1000毫米、多於1000毫米但不多於3000毫米，對應3倍、4倍、5倍的膠帶使用上限。

如不符合國家標準，當局可根據《快遞暫行條例》進行處罰，由郵政管理部門勒令改正，否則可罰款5000元以上、2萬元以下人民幣。

《過度包裝》系列報道：

過度包裝｜內地推新規前直擊拆件 陶瓷碟包7層、兩件衫纏3米膜

過度包裝｜細貨厚裝 易皺薄包 市民促「因貨制宜」完善回收配套

過度包裝｜自提點有回收市民懵然 半小時20人僅4人用 職員詫異

過度包裝｜環保署：在港立法規管較複雜 順豐、HKTVmall各有對策

過度包裝｜新規下再開箱實測 同貨包裝如舊 環團拆到心碎促履責