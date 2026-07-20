世界盃冠軍戰｜啟德零售館400人觀賽　球迷：現場多啲人一齊嗌

今屆世界盃來到最後階段，阿根廷與西班牙將在今晚（20日）本港時間凌晨3點上演爭冠一戰。由39歲「球王」美斯（Lionel Messi）領軍的阿根廷，硬撼近年氣勢如虹的19歲的西班牙新星耶馬（Lamine Yamal）。這場大戰不單止是阿根廷力爭衛冕的關鍵一役，更是兩代傳奇與新星的新舊交替對決。



冠軍戰前一刻，本港各區觀賽熱點的狂熱程度比起前一晚的英法季軍戰有過之而無不及。啟德零售館2中庭舉辦大型 「決賽直播派對」，館內部分食肆商戶將通宵營業，供應宵夜及早餐美食。今日凌晨約3時，《香港01》抵達啟德體育園，近400名球迷到場觀賽，場面墟冚。文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦到場觀賽，一邊「嘆爆谷」一邊睇波。



啟德零售館2中庭今凌晨（20日）舉辦大型 「決賽直播派對」，大批球迷到場觀賽。（陳永武攝）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦到場觀賽，一邊用「嘆爆谷」一邊睇波。（陳永武攝）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦到場觀賽，一邊用「嘆爆谷」一邊睇波。（陳永武攝）

啟德零售館2中庭今凌晨（20日）舉辦大型 「決賽直播派對」，大批球迷到場觀賽。（陳永武攝）

啟德零售館2中庭今凌晨（20日）舉辦大型 「決賽直播派對」，大批球迷到場觀賽。（陳永武攝）

支持西班牙的李小姐與友人到場觀賽，她表示自己是耶馬粉絲，欣賞西班牙隊的強勁實力及堅毅不屈的精神。她提到冠軍戰特意出門觀賽，發現現場啟德體育園比預期更多人，她指現場與在家觀賽不一樣，因為會「多啲人一齊嗌（聲援）、多啲西班牙fans」，體驗各自為愛隊打氣的氣氛。

支持西班牙的李小姐與友人到場觀賽，她希望感受現場氣氛「多啲人一齊喊（聲援）」，支持喜歡的球隊。

有12時許便到場霸位的阿根廷球迷何先生受訪，指今晚特意相約小學同學出門觀賽，他表示已支持美斯十多年，希望他在今晚戰役可以轟入3球，反超麥巴比的10球入球，奪得今屆金靴獎。他提到場內氣氛不錯，指如果有機會會嘗試點餐服務。

阿根廷球迷何先生今晚相約小學同學出門觀賽，他表示已支持美斯十多年，希望他在今晚戰役可以轟入3球。（陳永武攝）

同為阿根廷球迷的梁先生亦與3名友人到場觀賽，他身穿美斯巴塞波衫，直指「都應該係美斯最後一年（參加世界盃）」，希望阿根廷會以2比1勝出，但坦言旨在參與世界盃決賽氣氛「兩邊贏都開心」。

阿根廷球迷的梁先生身穿美斯巴塞波衫，直指「都應該係美斯最後一年（參加世界盃）」，希望阿根廷會以2比1勝出，但坦言旨在參與世界盃決賽氣氛「兩邊贏都開心」。（陳永武攝）

世界盃2026｜季軍戰／決賽走線圖