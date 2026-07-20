筲箕灣停水｜水務署：完成緊急水管維修工程　食水6時起陸續恢復

今早（19日）筲箕灣道及新成街交界，有一條18吋食水管道破裂，造成筲箕灣一帶突發食水供應受阻，區內居民及商戶大受影響。今（20日）晨5時30分，水務署指緊急水管維修工程已完成，預計筲箕灣一帶的食水供應會於凌晨約6時起陸續恢復正常。



今（20日）晨5時30分，水務署指緊急水管維修工程已完成，預計筲箕灣一帶的食水供應會於凌晨約6時起陸續恢復正常。

今（20日）晨5時30分，水務署指緊急水管維修工程已完成，預計筲箕灣一帶的食水供應會於凌晨約6時起陸續恢復正常。

今（20日）晨5時30分，水務署指緊急水管維修工程已完成，預計筲箕灣一帶的食水供應會於凌晨約6時起陸續恢復正常。

今（20日）晨5時30分，水務署指緊急水管維修工程已完成，預計筲箕灣一帶的食水供應會於凌晨約6時起陸續恢復正常。

今（20日）晨5時30分，水務署指緊急水管維修工程已完成，預計筲箕灣一帶的食水供應會於凌晨約6時起陸續恢復正常。

水務署表示，由於維修工程的地下空間狹窄，而旁邊亦有一些地下公用設施需做臨時保護措施，加上維修工程需將整段老舊喉管移除，因而增加了工程的難度及需要的工程時間，導致完成工程的時間比原先估計較長。

水務署指，工程團隊正在沖洗喉管，預計筲箕灣一帶的食水供應會於凌晨約6時起陸續恢復正常。由於事故涉及龐大而複雜的供水管網，實際用戶恢復供水時間可因地勢、位置、管道情況、所在樓層等等差異而有所不同，某些用戶的供水預計可能需要在早上稍後時間才能逐漸恢復正常。而按過往經驗，一些位於供水管網末端或地勢較高的用戶可能需要2至3小時才能有供水到達。

水務署補充，由於水管內的食水在恢復供水時有機會含有較多空氣而形成大量氣泡，個別用戶的用水在恢復供水初期可能呈奶白色或出現稍為混濁的情況，此乃正常現象。水務署建議用戶先移除水龍頭隔篩，並持續開啓水龍頭數分鐘，待水質回復清澈再裝回隔篩。另外，用戶可以讓食水在容器中靜止一會，待氣泡消散後，食水便會回復清澈。

水務署感謝東區民政處、區議員及關愛隊的協調，以及其他部門，包括建築署、土木工程拓展署、渠務署及機電工程署合力加派人手以協助在現場的臨時供水服務，亦感謝所有受影響市民的體諒。▼ 筲箕灣停水．市民及食肆取水情況 ▼

7月19日筲箕灣停水，有水車下午近一時到場。（朱子熙攝）