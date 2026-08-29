陸偉雄專訪｜凍齡大狀明星臉似兩大天王？　帶你窺探元朗秘密花園

【陸偉雄專訪．一】陸偉雄（Albert Luk） —— 一個在香港人眼中，既熟悉又陌生的名字。他是「傳媒之友」、也是「民間大狀」、亦是「貼地師父」；對他來說，仗義助人一律「來者不拒」。螢幕上的他，西裝革履、妙語連珠，專業與親切俱備，卻背景成謎。



這位上鏡無數、卻像謎一般的男人，向《香港01》獻出了第一次深入專訪，更帶大家衝出辦公室，打開元朗「秘密花園」的大門，讓大家一窺其避世別墅的面紗。在「解剖」陸偉雄之前，偷步告訴大家，這位中氣十足的大狀，原來已年近古稀之年。看不出他的真實年齡，又能否猜到他年輕時，竟然是兩大天王的混合體？



陸偉雄年輕時外形俊朗，他笑稱：「我後生嗰時人哋話我似黎明同劉德華，而家年紀大咗喇，人哋話我似安德尊。」（湯致遠攝）

曾是兩大天王混合體？ 年紀大咗似安德尊

平日精神抖擻、說話鏗鏘有力，陸偉雄究竟幾多歲？他大方分享這個「男人的秘密」—— 1958年9月24日。換言之，他即將踏入68歲，正由耳順之年、邁向七旬古稀之年，旁人無不驚嘆：「真係睇唔出喎！」

今時今日的陸大狀，有人說他像盧大偉、也有人說他像陳奐仁，但最多人說像的，非安德尊莫屬，搭地鐵更曾被「集郵」。他笑言，自己年輕時是兩大天王的混合體，「我後生嗰時人哋話我似黎明同劉德華，而家年紀大咗喇，人哋話我似安德尊。」很大程度是他為平衡老花而保留眼鏡，只能將800度大近視矯正至150度，「好似老成啲（專業角度），但一戴眼鏡啲人就話我似安德尊喇。」

這種幽默與貼地，源自他的基層背景。作為家中孻子，陸偉雄並非生於法律世家或富裕家庭，父親在他幼年離世，母親一手養大他與二哥、大姐，幸一家人十分和睦，「我屋企係好基層屋企，窮都可以窮得好開心，開眉粥和愁眉飯嘅分別，即使我哋窮，都係食緊開眉粥。」

窮都可以窮得好開心，開眉粥和愁眉飯嘅分別，即使我哋窮，都係食緊開眉粥 陸偉雄大律師

陸偉雄事業有成，家庭美滿，辦公室的一個小角落，放有其母親（正中）、妻兒的照片，回憶滿滿。（湯致遠攝）

私人執業「開心過結婚」 享受「7-11」工作狂

知識改變命運。陸偉雄於聖言中學畢業，再修畢當時仍未升格做大學、香港理工學院的「特許公司秘書」課程。1984年，他加入當時的律政署任職法庭檢控主任，從此展開漫長的律政之旅，「一個好好嘅契機，令我對法律產生好濃厚興趣。」

爾後，他再考獲倫敦大學法律學位，1991年成功在格雷律師學院（Gray's Inn）考取英國大律師資格，獲英格蘭及威爾斯大律師公會認可。1992年1月4日成為他人生中「開心過結婚」的大日子，陸偉雄在香港展開私人執業的里程碑，如今在金鐘海富中心開設「陸偉雄律師事務所」。

不常外遊、回家睡覺、睡醒上班，陸偉雄是典型的「7-11」工作狂，一星期六天工作朝7晚11，「寫字樓係我第二個家，我喺第二個家嘅時間多過喺第一個家。」但這種狂熱並非盲目，他坦言享受每宗案件抽絲剝繭的過程，「我好享受、好尊重我嘅工作，我好樂意，因為我唔覺得呢個好辛苦一回事，我會廢寢忘餐。」

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寡母功不可沒 賢妻強大後盾 獨子繼承父業

最豐盛的回報，莫過於子承父業。陸偉雄的辦事處有20多位律師共事，「名牌牆」上有一個名字叫陸偉傑。1988年，陸偉雄與愛妻拉埋天窗，其後誕下現年34歲的獨子。回想當年，兒子幼時聽到父親受訪，已能即時在旁翻查法例遞給他。

時至今日，父子二人在同一律師樓執業，甚至曾經「父子兵」上場打官司，默契無間，「有時需要嘅嘢唔使出聲，佢就識搵。」賢內助全心全意照顧家庭和兒子，亦令陸偉雄得以乘風破浪，「我咪冇後顧之憂，我咪可以向前衝，有一個好好嘅後盾。」

望着辦公室一張張舊照片，陸大狀的回憶湧上心頭，「我媽媽功不可沒，寡母婆湊大咁多細路仔。」他又回想兒子小時候第一次游泳、帶兒子往龍蝦灣、兒子跌落水後笑逐顏開，直至他讀法律大學畢業，每一句都嘴角上揚，「好開心，作為爸爸睇返個仔細個時個樣，有好多感觸回憶。」

陸偉雄於元朗的渡假屋內自砌「罐牆」，收藏徒弟與友人贈送的盒和罐，別具特色。（湯致遠攝）

元朗秘密花園首曝光 大狀的懷舊博物館

離開了充滿英倫氣派的辦公室，陸偉雄還有一個從未向外曝光的秘密基地。他帶着《香港01》記者前往位於元朗的3層高渡假屋。抵埗後，映入眼簾的不是奢華豪宅，而是一座宛如時光隧道的歐陸風懷舊博物館。穿過雕花大鐵閘、小水池、小花園；屋內擺滿的，是1970、80年代，甚至更久遠的舊電影海報、明星海報、唱片、畫作等。

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揭秘「罐牆」收藏癖 收工後有指定動作？

3位徒弟熊健（Ken）、曾健俊（Benjamin）及張麗琼（Tanny），採訪當日也是首次到訪師父的秘密基地，由入屋一刻便嘩聲連連。最吸睛的，莫過於一幅由禮物盒、空罐堆砌而成的「罐牆」，是陸大狀收集十多年的珍藏。Benjamin直言「好震驚」；Tanny則笑稱給師父送禮是高難度挑戰，因為他既不喝酒也不喝茶，唯一嗜好是「儲盒」。

Ken更在那幅特色牆上，找回自己送給師父的禮物，「係可以搵返自己送過嘅禮物，師父原來平時珍藏嘅喺呢一度，比較靚一啲、有價值啲嘅盒都會喺呢度出現。」他又指，師父除了這個收藏癖，每晚在客人離開後，最喜歡開收音機收聽香港電台的《音樂情人》，陸偉雄亦坦承這是他下班後的「指定動作」。

陸偉雄與徒弟亦師亦友，談笑風生；3名徒弟首次到訪師父位於元朗的辦公室，十分驚喜。圖左起：熊健（Ken）、張麗琼（Tanny）、陸偉雄（Albert）、曾健俊（Benjamin）。（湯致遠攝）

滿屋名酒卻滴酒不沾 愛玩味也愛栽種

除了趣味玩物，這位大律師亦愛栽種，也實踐了對母親的承諾保留花園樹木，還種有兩棵荔枝樹和一棵龍眼樹，高達2至3層樓。當造季節，他會冒險攀梯採摘最頂端紅潤的果實，妻子卻擔驚受怕，幸從未發生意外，「愈頂就最紅潤最靚，屋企人話你去就小心呀，太太成日話唔好喇，你自己買啦，但自己種嘅荔枝，即使唔係好甜，食落去都係最甜嘅。等於你生個仔，即使唔係最靚仔，你都覺得自己個仔係最靚仔。」

最令人啼笑皆非的是滿屋名酒，陸偉雄卻是滴酒不沾，「其實我完全唔飲酒！」這源於美麗的誤會，最初朋友不知情地贈送美酒，此後其他人眼見他屋內有酒，便誤以為他愛好杯中物，越送越多，結果「雪球」越滾越大，擺滿櫥櫃。

基層體驗化作助人之心 賺錢與幫人取之有衡

基層的寫照，令陸偉雄孕育向上，用學識協助弱勢社群，他於樂於成為別人在法律上的定心丸，「我體驗到孤苦無靠、徬徨無助嗰種心情，如果有官非，又冇錢，點會有資格有能力請到律師？」

從底層打拼到著名大狀，賺錢與幫人之間取得平衡，陸偉雄這位律政界長青樹，有着自己的人生哲學，「堅守崗位，做好本份，取之有道，樂於助人，薪火相傳」。

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陸偉雄自認是「工作狂」，樂於助人也是他學法律的其中一個原因。（湯致遠攝）

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