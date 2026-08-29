陸偉雄專訪｜桃李滿門　1958舊鈔證無價師徒情　梅菜扣肉飯悟哲學

【陸偉雄專訪．二】桃李滿天下，陸偉雄在法律界打滾超過40年，「陸家軍」數目近200人。專訪當日，其中3位徒弟一同受訪，師徒間談笑風生。這位打破他們對大律師高高在上、嚴肅刻板印象的人，毫無架子、不論階級。對陸偉雄來說，「傳承」才是他收徒弟的宗旨，薪火相傳，衣缽傳人。



曾幾何時，一碟梅菜扣肉飯令徒弟悟出哲學；辦公室內一張舊鈔票，亦印證了師徒之間的深厚情誼，「當我收到呢張銀紙時，十分之感動，有少少流眼淚嘅感覺。」到底這張無價之寶，暗藏了甚麼密碼，令陸大狀珍而重之？



陸偉雄桃李滿門，採訪當日與3名徒弟談笑風生。左起：張麗琼（Tanny）、熊健（Ken）、陸偉雄（Albert）、曾健俊（Benjamin）。（湯致遠攝）

1958年舊鈔暗藏密碼 「喺我心目中係無價」

走到金鐘海富中心的「陸偉雄律師事務所」，從大堂門外便可深深感受到充滿英倫氣派的門面，一幅20多位執業律師的「名牌牆」十分引人注目。走進大門、穿過走廊、掠過一間間極高私隱的房間，來到陸偉雄的辦公室，映入眼簾的是大量相架照片、畫作、瓷器，這位「工作狂」的辦公桌則一如所料，被大量文件包圍。

陸偉雄的辦公室內，擺放着一張看似普通的10元舊鈔。這張鈔票，藏著一段讓他「眼濕濕」的師徒情。鈔票上的印製日期 —— 1958年9月24日，正正是陸偉雄的出生年月日。這是其中一名徒弟學師期間，暗中記下師父生日，走遍各大舊鈔收藏店，千辛萬苦覓得的滿師禮物。

陸偉雄桃李滿門，曾獲其中一名徒弟贈送印有其出生年月日的舊鈔票，珍而重之。（湯致遠攝）

此番心意令陸偉雄鼻頭一酸，「當我收到呢張銀紙時，十分之感動，有少少流眼淚嘅感覺。」陸偉雄感嘆，年份相同的舊鈔不難找，但要年月日完全吻合，便猶如大海撈針，「其實佢係千辛萬苦，我相信佢係搵過好多不同嘅收藏銀紙賣銀紙嘅地方，仲要同我出生年月日一模一樣呢，係好難得，佢用咗好多心機。」

曾經有人查問這張鈔票的市價，陸偉雄毫不猶豫稱：「喺我心目中係無價！你攞幾多錢買我呢張銀紙我都唔會賣！」

陸偉雄桃李滿門，曾獲其中一名徒弟贈送印有其出生年月日的舊鈔票，珍而重之。（湯致遠攝）

梅菜扣肉飯的哲學 Ken：打破我對大律師嘅想像

鑽研法律、埋頭苦幹、讀書上庭、雄辯滔滔，可能就是坊間對大律師的印象。但在徒弟眼中，這位經常出現在媒體上的「權威大狀」，私下卻貼地得令人驚訝。徒弟熊健（Ken）稱，「一啲都唔嚴格，佢係一個好平易近人嘅師父‥‥‥我會形容佢係比較貼地嘅大律師，有少少打破咗我原本對大律師嘅想像，原來大律師可以有另一個生活嘅方式或者風格。」

他憶述，某次在粉嶺聆訊，被告在作證時說出不利言論，打亂官司走向。眾人沉浸在苦惱之際，師父的反應卻出乎意料，「佢第一時間係去食嘢，喺粉嶺扒咗一碟碟頭飯，我仲記得係梅菜扣肉飯，話唔好諗嗰個case（案件）喇，我哋而家專注下晝另一個會議。」心酸卻又值得學習的一席話，令Ken悟出了勝負哲學，更堅定要跟隨這個師父，「就住每一案件都要付出100分嘅努力，唔可以畀之前嘅情緒、之前嘅案件影響到，必須要向前看。」

熊健（Ken）大律師為陸偉雄的其中一名徒弟，一碟梅菜扣肉飯令他印象深刻。（湯致遠攝）

淵源11載再續師徒情 Tanny：我覺得好感動

張麗琼（Tanny）與陸偉雄的緣份更深厚。2012年，她讀完「法學專業證書」（PCLL，Postgraduate Certificate in Laws）後找陸大狀，「幾admire（欣賞）佢做事方式，覺得佢好正義，睇法好正面」，當時卻因家庭與經濟壓力無法即時執業，遂冒昧致函：「將來如果我再做，你可唔可以做返我師父？」陸偉雄二話不說答允。

2023年，Tanny重返業界，陸大狀即時履行承諾，「佢好快收返我，我覺得好感動，一個好微不足道學生，原來佢仲記得有一個人‥‥‥唔好個個都好似佢咁，令到我好佩服。」對Tanny來說，陸大狀有教無類，與其他人一樣，發現師父好輕鬆，「初時有少少緊張，佢收好多徒弟，跟佢會唔會好嚴格，但跟咗4個師傅，佢係最輕鬆一個。」

任實習大律師（Pupil）期間，Tanny在一次考試時名落孫山，「我開始懷疑人生，會唔會其實唔應該做bar（大律師）呢？」陸偉雄聞言立即找來其他人指點，「嗰一下真係絕對感動，佢即刻搵人去幫我，我到而家都仲記得。」她亦從師父身上學懂助人，「咩年紀做啲咩嘢，都可以去幫人，有人需要幫手就幫手。」

張麗琼（Tanny）大律師為陸偉雄的其中一名徒弟，當年陸大狀的知遇之恩，令她大為感動。（湯致遠攝）

師徒養出默契 Benjamin：師父溝通技巧相當好

徒弟曾健俊（Benjamin）則認為師父最厲害的，不是雄辯滔滔，而是溝通技巧。他跟過4位師父後，再經朋友介紹認識，隨陸大狀學師3個月，「個人friendly，唔會嚴格‥‥‥原來一個執業咗咁多年嘅人，處理事項可以係咁輕鬆，待人相當友善。」

長期擔任陸偉雄副手的歷練，由準備至盤問，兩師徒亦培養出默契。在每日處理大量案件及文件「字海」下，Benjamin學益匪淺，「溝通技巧相當好，將一啲好複雜嘅嘢講成好簡單，用每一個人都能夠明白到嘅語言，其實係一件好高難度嘅事。」

曾健俊（Benjamin）大律師為陸偉雄的其中一名徒弟，指師父「溝通技巧相當好」。（湯致遠攝）

收徒非以優為先 大同還是濫收？

在法律界，收徒弟及跟師父的程序其實非常嚴謹，必須經大律師公會審核批准，並非如坊間的「徒弟」一樣。陸大狀解釋，無論師父或徒弟，雙方各自須向香港大律師公會申請，「過程係嚴肅認真，唔係突然有個人走埋嚟話陸大狀，我做你徒弟得唔得，係唔得。」

陸偉雄的篩選準則，亦非以優為先，偶有聲音指他「濫收」，他坦言不介意，認為對方至少已有大律師資格，「即使佢唔叻，我都會收你，可能需要人提點，我提點佢之後，佢能夠成功或進步，佢可能成為好突出大律師，我希望教叻你，呢個都係我收徒弟其中一個目標。」

陸偉雄桃李滿門，採訪當日與3名徒弟談笑風生。上排左起：熊健（Ken）、曾健俊（Benjamin）、張麗琼（Tanny）。（湯致遠攝）

父子兵上場「三代同堂」

陸偉雄亦有自己一套教學方法，強調師徒之間絕不能有階級觀念，否則徒弟不敢開口提問，那怕深夜在WhatsApp傳訊息、或者走廊上短暫交談，都是他的課堂，「我冇一個特定的模式，總之佢哋有需要，任何時間，我個電話24小時都開住！」多年累積下來，甚至滿師「下山」的徒弟，雙方依然保持聯絡，「呢個師父係一生！」

官司場上，陸偉雄也實踐了「三代同堂」的傳承，曾經出現其徒弟做副手，而該徒弟又找來其他徒弟做副手 —— 那位「孫徒弟」，正是陸偉雄繼承衣缽的兒子，「3個人都係息息相關，睇到一個傳承嘅過程。」

陸偉雄與徒弟亦師亦友，工餘一同用膳，談笑風生；在徒弟眼中毫無架子。（湯致遠攝）

不論階級傳承的「一生師父」

師承胡錦勳大律師的陸偉雄直言，「收徒弟係我好想做嘅一回事。」他認為，樂於助人之前，要有足夠的法律知識，故很想栽培、培育一班法律專才，他們獨當一面，亦可成為其副手和團隊的一份子，「可以有能力幫到人，呢個先係最重要‥‥‥佢要去到另一個境地就係，佢又開始收徒弟，又將我個心願傳承落去，徒弟又收徒弟，呢個係好美好嘅事。」

外出用膳、短途旅遊，不高姿態、無微不至的關懷，將畢生所學薪火相傳，陸偉雄用數十年的堅持證明，大律師的價值不僅在於勝訴，更在於人情味與有教無類的初心。對徒弟而言，跟師過程雖會完結，但師徒情誼卻是終身。陸偉雄不僅是在律政路上帶領他們乘風破浪的導師，更是一位用人生智慧為他們解惑、充滿人情味的「一生師父」。

陸偉雄桃李滿門，曾獲徒弟親筆提字贈書法，「一日為師 終生為父」。（湯致遠攝）

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陸偉雄桃李滿門，採訪當日與3名徒弟談笑風生。上排左起：熊健（Ken）、曾健俊（Benjamin）、張麗琼（Tanny）。（湯致遠攝）

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