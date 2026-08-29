陸偉雄專訪｜歷逾40載律政變遷　助人之心不變：個天決定幾時退休

【陸偉雄專訪．三】「人生有幾多個10年？」1984、1994、2004、2014、2024‥‥‥陸偉雄的律政生涯，至今最少渡過了4個10年，邁步向半個世紀。近年的天瑜事件、坪洲伯伯事件，更令陸大狀的仗義精神發揮到極致，「完全一蚊一毫都未收過！」歷盡世紀變遷，法律條文、審訊文化亦隨時代變更，對陸偉雄來說，唯一不變的是助人與傳承，亦永不言休，「我唔會set（設定）一個時間幾時退休，由個天決定！」



「坪洲伯伯」事件，陸偉雄親自陪同吳伯伯往中區警署報案，仗義精神受到讚賞。（湯致遠攝）

義助「坪洲伯伯」 堅守仗義不盲目底線

「坪洲伯伯」事件令陸偉雄的正義形象更上一層樓，他更親身陪同吳伯伯前往中區警署報案，對於案件進度，他形容是漫漫長路，但必定全力跟進，「報警只係其中一步，我哋仲有其他部份，因為我哋都要攞返層樓家嘛，有好多訴訟嘅法律程序需要啟動‥‥‥都會用年做單位（訴訟過程）。」

行俠不盲目，仗義有底線。伯伯年逾90歲，陸偉雄在決定施援之前，也要親自了解伯伯的身體、精神、思維等是否正常，「正正因為咁，先親自去醫院探望望伯伯，傾咗幾個鐘頭。」得悉伯伯表達能力及精神狀況滿意，才有基礎進行訴訟，雖然結果不能保證，但至少可以完成程序，「一定要親自了解，不盡不實甚至講大話含血噴人，未必跟進落去。」

陸偉雄自認是「工作狂」。（湯致遠攝）

助天瑜爸爸發聲 「我哋係同時間競賽」

「坪洲伯伯」事件，只是陸偉雄眾多助人案件的其中之一，「天瑜事件」他亦有份施援。罹患橫紋肌肉瘤的女童周天瑜，2020年疑因醫療事故成為植物人，至2024年離世。天瑜爸爸指控有醫護人員涉嫌刪改醫療記錄，惟律政司決定不展開刑事檢控程序。

2025年3月10日天瑜離世一年，天瑜爸爸曾在陸偉雄陪同下會見傳媒。擾攘多年，陸偉雄不諱言「最希望有刑事檢控」，但他亦尊重不檢控的決定，惟他沒有停止跟進，期待醫委會聆訊會否有人受到懲處或停業；亦期望死因研訊有否突破性發展。惟天瑜爸爸2023年確診患癌，陸偉雄盼在對方健康的情況下完成所有程序，他坦言：「我哋係同時間競賽。」

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分文不收 不論身份

有人質疑，陸偉雄是否分文不收幫助弱勢社群？他直言「完全一蚊一毫都未收過！」在工作過程中，他甚至要自行支付泊車、雜項等開支，「我完全樂意去付出，唔會問返當事人攞返啲錢，幫得人冇理由會計較呢啲嘢。」

陸偉雄亦曾因協助被捕人辯護而被質疑，「有啲看似畀人拉咗，我又幫佢，點解你幫埋啲衰人呀？」但他認為，未被法庭定罪，亦不算有罪，亦可能存在誤解。他會了解整單案情後，才決定是否施援，亦是他作為大律師的工作，「我執業咁多年都有一個心願，想幫下社會有需要嘅人，基層人士，冇錢搵我嘅人。」

陸偉雄自認是「工作狂」，樂於助人也是他學法律的其中一個原因。（湯致遠攝）

曾被質疑失職 也被感激動容

質疑的，又豈止外界？也包括他曾經伸過援手的當事人。「陸志榮案」中，陸大狀被對方質疑失職，不過對方亦牽連律師、警員甚至滋擾法官，所以他會檢視自己有否不足，抑或是對方無的放矢，「我冇得制止佢咁樣講，我都係其中一個受害者。」多年來，陸偉雄收過不少滋擾，「過去十幾年嘅散播（謠言）係冇停止過，我亦都唔會介意，認識我嘅人知道我為人係點，唔會受影響。」

曾遇冷漠指控，也曾被感激動容。2015年一宗家暴弒夫命案，「係我人生嚟講幾有紀念性同代表性」。一名姓李女子放工回家後，被無業丈夫喝令買飯，她拒絕後被丈夫以剪刀襲擊，激動下以士巴拿扑斃丈夫。陸偉雄以當事人被激怒下作出愚蠢行為，打脫謀殺罪，惟誤殺罪成，原本面臨最高終身監禁，但當時高院法官在量刑前，不諱言希望盡量令被告可即時出獄，最終輕判監禁兩年半，扣減還柙時間後等同即時釋放。李婦感激陸大狀欲請他食飯，但他沒有接受，「呢個係我本份」，惟整個案件的前因後果，令陸偉雄為之動容。

陸偉雄自認是「工作狂」，在法律界打滾逾40年不言休，「我唔會set（設定）一個時間幾時退休，由個天決定！」（湯致遠攝）

見盡法律演變 科技罪案充滿挑戰

歷逾40載律政變遷，審訊文化今非昔比。陸偉雄稱，以前多用英文審訊，「講咗一句，個翻譯就譯一句；答完又唔好回應住，跟住又再譯返」，故審訊過程時間漫長；且翻譯總有偏差，如無法完整翻譯原本意思，外籍法官不會明白。他舉例勒索案「你唔畀錢我就幫你間屋企裝修」，若英文譯作「decorate your home」，意思便被扭曲；又例如「你個計劃黃咗」，如翻譯不明白原意只用「yellow」的話，亦令人一頭霧水。現今中文審訊則「原汁原味」，省卻不少翻譯時間，縮短整個過程。

犯罪模式演變，新興罪案亦為陸偉雄帶來挑戰。由最原始的「打人販毒」，至網騙盛行扮聲扮樣，「講個信字」已不能保護自己。過往的既有法律原則，都是基於傳統的犯罪模式，未必能涵蓋當今行為，例如以往的「不誠實使用電腦」涵蓋偷拍裙底，其後亦要新增「窺淫罪」，法例是要適時修訂。陸大狀稱：「一定要睇下而家法例足唔足夠，如果唔足夠，冇選擇餘地，一定要修訂法律或重新立法。」

科技超乎想像，陸偉雄亦認為警方等執法部門，亦要提升偵緝能力，與時並進。不法份子甚至冒認警局犯案，他自己亦是受害者之一，辦公室曾被人「整蠱」，遭冒充致電他人要求協助處理漏水事宜，「科技令到我哋社會連熟悉都唔好信，社會太複雜，一定要小心。」但他強調，香港現時的法例是足夠的，但永遠都是「沒有最好，只有更好」。

科技令到我哋社會連熟悉都唔好信，社會太複雜，一定要小心 陸偉雄大律師

「坪洲伯伯」事件，陸偉雄親自陪同事主往中區警署報案，仗義精神受到讚賞。（湯致遠攝）

律政生涯逾40載，有輸有贏，陸大狀也總有氣餒之時，尤其於執業初期，「有時我哋好盡力去打官司，到頭來會輸咗，呢個係沮喪。」當事人冷嘲熱諷，其他律師質疑能力，對陸偉雄來說已是雲淡風輕，「到咗我而家咁嘅年紀，我已經豁出去，已經睇得好化，輸贏唔係最重要，最重要問自己有冇盡到力。」

陸偉雄：唔會set（設定）時間退休 由個天決定

68歲了，早已到退休年齡，陸大狀過了努力賺錢養妻活兒的拚博時期，現時以助人為首，「畀錢我唔係最重要，無論我60歲、70歲定80歲，總之我有精力仍然可以提供到呢啲協助，我唔會set（設定）一個時間幾時退休，由個天決定！」

以人為本，對陸偉雄而言其實都是減壓的一部份，秉承自己的人生哲學，「堅守崗位，做好本份，取之有道，樂於助人，薪火相傳」，讓他可以滿懷狀志繼續走這條律政大道。

陸偉雄自認是「工作狂」。（湯致遠攝）

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