尖沙咀血案｜疑帶領施襲3男包括頭目落網　800警力掃黑幫場拘90人

尖沙咀7月26日凌晨發生謀殺案，一名32歲姓楊（Issac）男商人在金馬倫道26號金壘商業中心一間樓上酒吧消遣期間，疑因態度問題及酒精影響下與鄰檯黑幫人士爆發衝突。Issac被毆半分鐘致頭部重創，延至前日（31日）凌晨證實不治。



警方今日（2日）交代案情指，人員經調查後，再於尖沙咀及元朗拘捕3名男子，其中一人帶領施襲的頭目，另外兩人則為協助罪犯逃離現場的人士。警方續稱，案發後展開「犁庭掃穴」行動，動員800警力，搜查71間酒吧、11間麻將館、12個娛樂場所，及搗破5個非法賭檔，拘捕90人。



警方今日（2日）交代案情指，人員經調查後，再於尖沙咀及元朗拘捕3名男子。據了解，其中一人為帶領施襲的頭目。

西九龍總區刑事總部程知仁警司稱，受害人遇襲後，一直在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，延至7月31日凌晨證實不治，案件現已改列為謀殺案。案發後，西九龍總區刑事部的探員不眠不休地追捕疑犯，警方同時亦展開了大型的「犁庭掃穴」行動，旨在重點打擊該三合會團伙的活動及收入來源。

行動中，動員了超過800名警務人員，突擊搜查了西九龍總區不同的處所，包括71間酒吧、16間麻雀館、12個娛樂場所，以及搗破了5個非法賭檔，共拘捕90名干犯不同罪行有三合會背景的人士。

另外，就謀殺案方面，人員亦成功在「犁庭掃穴」行動中，分別於尖沙咀及元朗，再拘捕3名本地男子，罪名為「謀殺」及「協助罪犯」，當中包括在現場帶領其他施襲者的頭目。該3名男子年齡（36至52歲），其報稱職業為司機及無業。

西九龍總區刑事總部程知仁警司交代案情。（羅日昇攝）

案發至今，警方共拘捕12名與本宗「謀殺」案件有關人士，包括9男3女。5 名被捕人已被落案起訴「謀殺」及「協助罪犯」。最新3名被捕人，1名已被暫控一項協助罪犯罪，將於明天（3日）上午在九龍城裁判法院提堂，另外兩名被捕男子現正被扣留調查。

程知仁續稱，拘捕行動仍在進行中，而對於案中涉案的在逃人士，亦已清楚掌握他們的身份。警方會繼續鍥而不捨，全力將他們緝捕歸案，還死者及其家屬一個公道。

Issac在酒吧消遣期間遇襲重傷，7月31日留院第6天傳來噩耗。（資料圖片）