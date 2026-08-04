屯門青山公路爆水管　青山灣段部份行車線全線封閉　預計週三重開

水務署昨日（3日）表示，屯門青山公路近屯利街有一條直徑600毫米的食水鋼水管滲漏。上址附近的屯門官立中學、怡峰園、顯發邨、恒順園、冠峰園及扶康會柔莊之家等食水供應受影響。



水務署提到有關維修工程，由於相關水管位於青山公路青山灣段北行快線及慢線之間，為保障行車安全及水管維修需要，青山公路青山灣段由屯興路至屯利街的北行線已於昨日（3日）晚上9時半全線封閉，駕駛人士請改用其他道路。



水務署表示會取於今日（4日）中午12時前完成緊急水管維修工程及恢復食水供應，並於後日（5日）早上6時重開該段行車路。



（滴惜仔 Water Save Dave﻿ 圖片）

水務署在Facebook專頁「滴惜仔」發文，指昨日（3日）上午接獲報告指屯門青山公路近屯利街有水管滲漏，經了解後確認涉事水管為一條直徑600毫米的食水鋼水管，用作供應食水予怡峰園、顯發邨、恆順園、冠峰園及屯門官立中學。署方得悉事件後，已即時派員到現場視察，確定漏點位置，迅速調動水泵清理路面積水，以免對公眾造成不便。

為減低對居民的影響，署方安排在今晚11時用水高峰期後才停水維修。署方正安排臨時食水供應並於置於受影響屋苑附近，包括2架水車及超過30個水箱，以便有需要的居民取水。同時，水務署已與房屋署及相關屋苑管理處保持緊密聯繫，並會於當眼位置張貼通告通知住戶，提醒屋苑預先為大廈水箱儲水。

水務署表示，針對有關維修工程，由於相關水管位於青山公路青山灣段北行快線及慢線之間，為保障行車安全及水管維修需要，青山公路青山灣段由屯興路至屯利街的北行線已於昨日（3日）晚上9時半全線封閉。駕駛人士請改用其他道路。

水務署表示本署工程團隊正全力搶修，除非遇上特別的工程困難，如惡劣天氣影響等，署方爭取於明日（4日）中午12時前完成緊急水管維修工程及恢復食水供應，並於後日（5日）早上6時重開該段行車路。署方已就事件與屯門民政處、警務處、運輸署、房屋署、區議員及屋苑管理處緊密聯繫，為有需要的市民提供適切支援。