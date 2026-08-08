黃大仙上邨血案｜傷者單位准養伴侶犬　房署：多次突擊巡查無噪音

黃大仙上邨發生企圖謀殺及自殺案，一名46歲姓劉男子疑因噪音問題，斬傷居於樓上一層的25歲姓林男鄰居，劉男之後墮樓身亡；林男送院後情況危殆。房屋署回覆《香港01》查詢表示，林男單位的戶主獲准飼養伴侶犬；劉男曾向屋邨辦事處投訴林男單位的狗發出噪音，辦事處接獲投訴後，每次均即時跟進，包括多次突擊巡查，均未有聽到狗吠聲或發現噪音滋擾情況，亦未曾接獲其他鄰近住戶作類似投訴。



黃大仙上邨昭善樓發生企圖謀殺及自殺案，起因疑涉及狗隻噪音問題。圖為傷者單位的寵物犬。房屋署表示，該單位的戶主獲准飼養伴侶犬。（梁偉權攝）

房屋署表示，離世的劉男為特別需要照顧人士，由於案件正由警方跟進及調查當中，房屋署未能提供進一步資料。因應該住戶的個別情況，房屋署早前將個案轉介予社會福利署跟進及評估，獲得該署推薦後，已於本年6月批准涉事單位住戶的邨內調遷申請，並正等候合適單位編配。

房屋署稱一向重視公屋住戶的居住環境，屋邨辦事處接獲噪音投訴後，會迅速跟進，包括安排職員到場調查及了解情況，以確認噪音來源及滋擾程度。如證實存在噪音滋擾，辦事處會向相關住戶作出勸喻或發出警告信，要求改善；如情況持續並實屬為噪音滋擾，房屋署會按「屋邨管理扣分制」採取管制行動。

署方續指，如個案涉及家庭困擾、情緒或精神健康等支援需要，辦事處亦會因應實際情況，聯絡或轉介社會福利署及其他相關專業機構，以提供適切支援。

探員陸續到場調查。（黃偉民攝）

案發在8月7日早上7時許，警方首先接報，指一名25歲姓林男子被發現在黃大仙上邨昭善樓電梯內浴血受刀傷。林男清醒被送往伊利沙伯醫院搶救，接受手術後情況危殆。他送院時血流披面，救護員為他按緊左邊頸部。

首宗報案約7分鐘後，警方再接獲大廈保安報案指，一名男子倒臥在昭善樓對開地面，懷疑從高處墮下。墮樓男子姓劉（46歲），有精神病紀錄。人員到場發現他肝腦塗地當場不治，隨即用綠色帳篷掩蓋。

警方經初步調查，相信劉男與林男曾為噪音問題爭執；劉男是有預謀犯案，他今早聽到拉閘聲，得悉林男外出，立即擸菜刀放在購物袋內，跑出電梯守候，當電梯門打開即狂斬傷者，警方事後在疑兇單位內檢獲染血菜刀，與及精神科的覆診紙。

案件列「企圖謀殺及自殺」，由黃大仙警區重案組跟進。警方呼籲任何人如目睹案件或有資料提供，請致電3661 6157與調查人員聯絡。

▼ 25歲姓林男子浴血倒在黃大仙上邨昭善樓的電梯內



▼ 46歲姓劉男子倒斃黃大仙上邨昭善樓對開地面



一名男子被保安發現倒臥地面，救護員到場證實他當場不治。（黃偉民攝）

現場可見有一部電梯被圍封。（黃偉民攝）

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