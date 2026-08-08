黃大仙上邨血案｜精神病患易對聲敏感構惡性循環　醫生籲勿貼標籤

黃大仙上邨發生企圖謀殺及自殺案，一名46歲姓劉男子疑因噪音問題，斬傷居於樓上一層的25歲姓林男鄰居，劉男之後墮樓身亡；林男送院後情況危殆。劉男就噪音問題向房屋署申請調換單位，原已獲當局批准，現正等待安排新屋，惟最終發生悲劇。



精神科醫生麥永接表示，受精神問題困擾的患者對噪音尤為敏感，或因被害妄想及關聯妄想，誤認為是故意針對自己，愈發留意並放大特定聲響，進而影響睡眠，加重病情，構成惡性循環。他強調，演變成極端暴力行為的個案並不多，希望社會大眾不要因此標籤精神病患。



精神科醫生麥永接強調，演變成極端暴力行為的個案並不多，希望社會大眾不要因此標籤精神病患。（資料圖片/黃寶瑩攝）

麥永接醫生接受《香港01》電話訪問指，思覺失調患者、受情緒困擾、患抑鬱症或焦慮症，以及有失眠問題的人，對噪音尤為敏感。他分享臨床經驗，以往有精神科病人因被害妄想及關聯妄想，懷疑鄰居是故意製造聲響並針對自己。「有啲個案佢甚至乎覺得，嗰個製造噪音嘅人直情知道他喺屋企行到邊度，佢專登喺樓上整佢，又或者知道佢準備出去，會專登整啲開閘閂閘嘅聲音等等。」患者因此變得更為敏感，對聲響更加留意及集中；而其精神困擾進一步影響情緒，使其更為憤怒、低落或緊張，繼而影響睡眠，倍大所聽到的聲音，構成惡性循環。

探員陸續到場調查。（黃偉民攝）

他續指，鄰居之間的衝突導致情緒困擾、失眠等症狀，屬常見情況。是次案件發生於公屋，單位分佈較密集，牆身亦較薄，或更容易構成噪音問題。「有時我哋可能會覺得，呢啲噪音問題好普通、好常見，有時候純粹係普通嘅摩擦，可能會令我哋忽略咗。」他提醒市民，若對方情緒激動及對異常執著某事，甚至揚言要報復或傷害等，應多加留意及盡量避免爭吵。如有需要，應尋求房屋署及警方協助。而家屬如發現受噪音困擾的人情緒愈發激動，並繼而影響睡眠及造成其他生理問題，應特別注意。

麥永接說，受噪音困擾的人，大多只能無奈接受，頂多以製造聲響反擊，真正演變成極端暴力行為的個案並不多，他希望社會大眾不要因此對精神病患貼上標籤。

涉施襲的姓劉男子就噪音問題已獲批調換單位。麥永接指，申請至獲批再到正式調遷，過程需時，他認為房屋署人員、相關醫護人員及受噪音困擾者的家人應在這段時間加強監察。他亦引出問題：「可能我哋會諗，調遷就已經叫做『終極解決』咗件事......調遷完諗住話ok，但如果佢本身有思覺失調嘅問題，會唔會呢個情況去到新嘅地方又會發生呢？」

便衣探員到場調查。（黃偉民攝）

案發在8月7日早上7時許，警方首先接報，指一名25歲姓林男子被發現在黃大仙上邨昭善樓電梯內浴血受刀傷。林男清醒被送往伊利沙伯醫院搶救，接受手術後情況危殆。他送院時血流披面，救護員為他按緊左邊頸部。

首宗報案約7分鐘後，警方再接獲大廈保安報案指，一名男子倒臥在昭善樓對開地面，懷疑從高處墮下。墮樓男子姓劉（46歲），有精神病紀錄。人員到場發現他肝腦塗地當場不治，隨即用綠色帳篷掩蓋。

警方經初步調查，相信劉男與林男曾為噪音問題爭執；劉男是有預謀犯案，他今早聽到拉閘聲，得悉林男外出，立即擸菜刀放在購物袋內，跑出電梯守候，當電梯門打開即狂斬傷者，警方事後在疑兇單位內檢獲染血菜刀，與及精神科的覆診紙。

案件列「企圖謀殺及自殺」，由黃大仙警區重案組跟進。警方呼籲任何人如目睹案件或有資料提供，請致電3661 6157與調查人員聯絡。

▼ 25歲姓林男子浴血倒在黃大仙上邨昭善樓的電梯內



▼ 46歲姓劉男子倒斃黃大仙上邨昭善樓對開地面



一名男子被保安發現倒臥地面，救護員到場證實他當場不治。（黃偉民攝）

現場可見有一部電梯被圍封。（黃偉民攝）

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