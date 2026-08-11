碧瑤灣斬人｜被捕人家貓受傷　已由愛護動物協會進行手術情況穩定

港島碧瑤灣昨日（10日）發生傷人案，一名孟加拉籍男子，涉嫌揮刀斬傷一名女傭；一名男保安員在阻止男子行兇時受傷。警員當場拘捕涉案男子，並將他帶返警署調查。其後警員作進一步調查，並在疑犯的單位內發現一隻受傷的雌性貓隻。



愛護動物協會今日（11日）表示，愛協督察在警方陪同下檢查貓隻身體狀況。該貓為一隻約半歲大的雌性英國短毛貓，頭部有兩處傷口，其中一處傷勢較深。警方其後檢取貓隻作為證物，愛協督察將牠帶返中心，交由獸醫作詳細檢查。



愛護動物協會續指，警方將案件列作殘酷對待動物跟進。受傷貓隻則交由愛協醫治及照顧。獸醫已於昨日為貓隻進行手術，目前情況穩定，現正留院觀察，將繼續觀察及照顧貓隻。



警方在疑犯的單位內發現一隻頭部受傷的貓。（資料圖片/翁鈺輝攝）

社交平台Threads上有網民上載一段影片，拍攝到一名赤裸上身、手持一把的男子突然加速跑上斜，奔向外籍途人。

涉案男子手持一把利刀，與一名屋苑男保安在馬路上對峙。其間保安緩慢退後，與持刀男保持距離。（讀者提供）

社交平台Threads上有網民上載一段影片，拍攝到一名赤裸上身、赤腳、手持一把刀的男子突然加速跑上斜，奔向外籍途人，再掉頭靠近一名戴太陽眼鏡的屋苑保安。保安被逼至停車場入口牆邊，持刀男一度舉刀；保安不慎倒地，但仍積極爭取空間，蹬腿阻止持刀男靠近。其他保安員見狀上前嘗試以手勢安撫持刀男，但效果不彰，雙方其後進入停車場入口。

《香港01》獲得讀者提供的片段，拍攝到涉案男子手持一把利刀，與一名屋苑男保安在馬路上對峙。其間保安緩慢退後，與持刀男保持距離，但對方亦步亦趨跟上。持刀男一度接近男保安，但被其後到場的保安員出聲喝止。三名到場保安包圍持刀男後跟隨他的步伐移動，其間有小巴駛至準備落客被保安驅離，有途經上址的外籍途人見狀亦掉頭離開現場。

+ 1

另一段讀者提供片段（點擊此連結看影片）顯示，持刀男一度在馬路徘徊，一名婦人剛好經過，持刀男欲上前攻擊，婦人緩緩後退，保安員亦大喊：「Don’t move！（不要動）」惟持刀男不聽勸諭，反而舉刀步步逼近婦人，婦人驚慌走出馬路閃避，持刀男隨即手起刀落刺向婦人的背部，婦人嚇得拔腿狂奔，持刀男窮追不捨。惟婦人跑過對面馬路後不慎摔倒在地，持刀男上前欲再斬，一名非裔男子立即衝上前伸腳踢開持刀男，另一名保安員亦及時拿住掃把隔開二人，持刀男才沒有再度攻擊。

現場遺下涉案利刀，刀上染有少量血漬。（翁鈺輝攝）