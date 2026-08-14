兩日兩司機猝斃｜醫生：酷熱增心臟病發風險　通波仔非一勞永逸

本港連續兩日發生職業司機於駕駛期間猝死意外，兩名死者均有心臟問題，分別早年曾進行「通波仔」手術，或曾被建議安裝心臟起搏器。



心臟科醫生蘇睿智接受《香港01》電話訪問時強調，曾接受「通波仔」手術或戒煙酒者絕非一勞永逸，心血管仍有相當高的復發與新堵塞風險；加上近日酷熱天氣誘發排汗脫水、心跳加速，均會大大增加急性心臟病發及昏厥的風險。醫生呼籲高危族群及職業司機切勿忽視身體微細警訊，一旦出現不適應立即停止駕駛。



通波仔手術費達數萬元，當中包括萬多元的心臟支架。（資料圖片）

曾通波仔心臟病復發風險或高兩三倍 職業司機應定期檢查

蘇睿智指出，過去有心臟病史、曾接受冠狀動脈介入治療（俗稱『通波仔』），或經醫生建議需進行冠狀動脈搭橋手術的患者，其心臟病復發或發作的風險本就高於一般人，甚至可能高出兩至三倍以上。

患者在事發前有機會出現以下徵狀，例如日常不時感到胸口不適、突發性暈眩昏厥、血壓大幅波動「又高又低」、以及心律不正等，理應及早求醫。由於職業司機需要長時間高度集中精神，一旦在駕駛期間突發昏厥，後果堪虞。至於無徵狀的患者，亦可接受心臟專科檢查，例如電腦斷層掃描或跑步心電圖，以評估心臟在承受壓力時，會否突然出現急性心臟病發或昏厥的情況

本港近日極度酷熱，8月10日下午4時50分，上水氣象監測站達39.3℃。（資料圖片/梁鵬威攝）

酷熱出汗增易致缺水心跳 心內脂肪粒爆裂或塞血管

而且近日本港天氣持續酷熱，蘇睿智直言高溫極易誘發心血管疾病，「熱嘅時候排汗多」若未及時補充水分，便會出現缺水，導致心跳加快；心臟裏的脂肪粒亦可能突然爆裂或撕裂，血管容易塞住。

蘇睿智指出，大眾常誤以為「做完心臟手術就一勞永逸」，但事實上通波仔僅能舒緩當時堵塞的血管，無法根治潛在病因。「你通完波仔，可能另外一條、兩條血管，或者兩三年後同一個位置又有問題，復發嘅機會相當之高。」另外「三高」（高血壓、高血糖、高血壓）、基因均是持續影響心血管的因素。戒煙酒雖能拖慢血管硬化，但無法完全杜絕復發風險。

行車途中若感胸悶頭暈 應盡快靠路邊停車求助

若司機在行車途中突然感到胸悶、頭暈或昏厥前兆，蘇睿智提醒，在失去意識前的黃金幾秒內，最重要的自救步驟是立即打「死火燈」並盡快將車輛駛靠路邊停下，尋求其他人協助報警。

本港接連兩日發生兩宗司機猝死案，事發周三（12日）下午3時24分，一名71歲姓林男司機，駕駛載有47名學童的旅遊巴駛經城門隧道期間懷疑突然暈倒，旅遊巴失控撞壆滑行數百米，司機送院搶救後不治。死者在新冠疫情前曾經「通波仔」。

▼8月12日城門隧道旅遊巴撞壆▼

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另外，周四（13日）晚上7時39分，一輛貨車駛經青衣路30號一間物流中心對開時，懷疑司機暈倒，貨車失控撞壆，44歲張姓男司機送院不治。其母指，事主早年已被診斷出有心臟病，要植入心臟起搏器，惟一直沒有做手術。

▼8月13日青衣路貨車撞壆▼