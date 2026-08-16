警趁暑假打擊青少年罪行拘16人　包括滋擾葵涌商場及荃灣海濱童黨

新界南總區聯同葵青警區、荃灣警區及控煙辦人員，於過去兩日採取打擊青少年罪行的「犁庭掃穴」行動。警方在行動中合共拘捕16人，當中有11名被捕人士為年齡介乎13至21歲的青少年，涉嫌「公眾地方行為不檢」、「管有攻擊性武器」、「管有危險藥物」、「以欺騙手段取得財產」及「普通襲擊」等罪名。



警方留意到近日媒體報道，有青少年在個別商場內作出滋擾行為，警方今次執法行動亦涵蓋該地點，而警方就葵廣TOP世界商戶遭童黨滋擾一事，再拘捕多2名男童，涉嫌「盜竊」及「藏毒」；而上月荃灣西海濱長廊普通襲擊案，警方共拘5名男童。



2026上半年青少年罪案升34%

新界南總區反三合會行動組總督察黃志騰表示，2026年上半年，新界南總區一共錄得410宗涉及青少年（10至20歲）的刑事案件，對比2025年同期錄得34%升幅，較去年多104人。青少年干犯罪行主要為店舖盜竊、刑事毀壞及輕微傷人案件等。

警趁暑假巡查商場等青少年聚腳點

新界南總區在暑假期間，聯同各警區刑偵、軍裝人員及控煙辦人員，巡查區內不同的青少年聚腳點。整個行動期間警方合共拘捕16人，包括11名年齡介乎13至21歲的青少年，涉嫌「公眾地方行為不檢」、「管有攻擊性武器」、「管有危險藥物」、「以欺騙手段取得財產罪」及「普通襲擊」等。另外，巡查青少年聚腳點期間，控煙辦人員亦有向違反相關法例的人士發出定額罰款通知書。

葵青警區反三合會行動組高級督察盛桂璇（左）、新界南總區反三合會行動組總督察黃志騰（中）、荃灣警區反三合會行動組第一隊高級督察彭元科（右）（馬耀文攝）

葵青警區拘9人檢電子煙彈

葵青警區反三合會行動組主管盛桂璇偵緝高級督察表示，過去兩日葵青警區人員聯同新界南刑事部及機動部隊，在葵青區內一共拘捕9人，包括4男2女及3名男童，年齡介乎14至28歲。被捕人士涉嫌干犯「公眾地方行為不檢」、「管有攻擊性武器」、「管有第一部毒藥」、「未能出示身份證明文件」、「管有危險藥物」及「以欺騙手段取得財產罪」。

行動中警方共檢獲4粒懷疑依托咪酯電子煙彈、1支懷疑電子煙槍及91粒懷疑含有尼古丁電子煙彈，市值約港幣5,100元。

葵青警區留意到近月有青少年在葵涌區內商場聚集期間，作出叫囂、擾亂公眾秩序。（資料圖片）

青少年在區內商場聚集 兩中學生涉藏金屬管

葵青警區留意到近月有青少年在葵涌區內商場聚集期間，作出叫囂、擾亂公眾秩序，甚至涉及藏有武器的違法滋擾行為，對商戶及其他公眾人士造成負面影響。葵青警區反三合會行動組經深入調查後，於8月14日拘捕兩名本地14至15歲男童，行動中檢獲一支金屬單車座管、被捕人犯案時衣物及電話，現已獲保釋候查。兩宗案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

13歲童涉結黨偷竊食物玩具 總值4000元

荃灣警區反三合會行動組高級督察彭元科指出，正值暑假，荃灣警區在一連兩日行動中巡查區內娛樂場所及青少年流連熱點，合共拘捕2名男子，罪名包括「盜竊」及「藏毒」等。

其中一名13歲本地男童，涉嫌與區內於6月下旬發生的店舖盜竊案有關。初步調查顯示，該名13歲本地男童與另外3名年齡介乎14至15歲本地男童結黨成群，偷走總值約4,000元的食物、餐具及玩具。該3名本地男童較早前已被警方拘捕。4名被捕男童分別就讀不同學校，互相認識，現已獲准保釋候查。

海濱長廊普通襲擊案拘5童

此外，荃灣警區刑偵人員於7月份，就一宗發生於荃灣西海濱長廊一帶滋擾途人的「普通襲擊」案件，合共拘捕5名年齡介乎12至14歲本地男童，全部獲准保釋候查。

警方呼籲切勿因一時貪玩犯法

警方表示一直關注青少年犯罪問題，會持續採取執法行動打擊相關罪行，並呼籲年青人切勿因一時貪玩或受朋輩影響做出違法行為。警方強調年少無知並非犯法藉口，年輕亦非犯案本錢，即使未成年人士，只要觸犯法律都需要負上刑事責任及留有案底。